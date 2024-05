Odvjetnik bivšeg dekana Geodetskog fakulteta tvrdi: "Ovo je medijska haranga, nema velikog kriminala"

Geodetski fakultet opet se našao u centru pozornosti nakon što je od strane ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) uhićen Davor Trupković, bivši pomoćnik ministrice u Ministarstvu kulture i medija. Uz njega, uhićeni su i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo i bivši profesor Boško Pribičević.

Još uvijek traju ispitivanja, a maloprije je u ured europskog tužitelja doveden bivši profesor geodetskog fakulteta. Već ranije ispitan je Davor Trupković, ono što doznaje Dnevnik Nove TV je da je on negirao u cijelosti počinjenje kaznenog djela.

Pročitajte i ovo Postizborno vrijeme Vučemilović o potpori HDZ-u i šefu stranke: "Ja sam žeton? Pa on je to dogovarao"

Također je podnio ostavku u ministarstvu kulture, a time bi mogao i izbjeći istražni zatvor u slučaju opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Ono što također doznaje Dnevnik Nove TV jest, da je na popisu svjedoka tužiteljstva i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Cijeli slučaj prati Josipa Krajinović koja je u Dnevniku Nove TV razgovarala s odvjetnikom Almina Đape, Zoranom Vujasinom.

"Profesor Đapo je u cijelosti iznio svoju obranu jer nema razloga ništa kriti, a niti on, kao što se navodi u priopćenju tužiteljstva, nije dao mito nikome, pa tako niti gospodinu Trupkoviću. Za time nije bilo potrebe, niti ga je ikad u životu dao i primio", rekao je odvjetnik.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Pusić: Nalazimo se u velikoj opasnosti; Kolakušić podnosi ostavku, poznato tko će ga zamijeniti u Saboru

"Ovo je medijska haranga"

Tužiteljstvo navodi kako je nanesena šteta od milijun eura, što Vujasin odbacuje te slučaj smatra medijskom harangom.

"Nema ni prijevare, ni štete od milijun eura u ovom proširenju istrage. To su medijske harange kako bi se stvorio dojam velikog kriminala i zločinstva jer ga nema. Šteta koja se opisuje u činjeničnom opisu, a i u priopćenju tužiteljstva stoji da je 17.000 eura štete za proračun europske zajednice i 13.000 eura štete za proračun Hrvatske. Navodno su neka 3D snimanja trebala biti ponovljena"

Pročitajte i ovo Ledena kiša VIDEO/FOTO Jako nevrijeme pogodilo Slavoniju: Led zabijelio tlo, kiša uzrokovala bujice

Iznošenje podataka u javnost Vujasin smatra protuzakonitim.

Komentiram sve ovo, iako se formalno radi o ne javnom postupku i podatcima koji su prijavljeni u tajnom postupku policijskih izvida zato što su oni svi u priopćenju tužitelja. To držim krajnje nekorektnim, dapače protuzakonitim. Nema nikakve štete od 3 milijuna, to što nije isplaćeno, a što se navodno spominje u nekom navodnom intervjuu ministrice se odnosi na pitanje izvješća koja su vraćena jer su bila na usaglašavanju u ministarstvu. Vi pošaljete izvješće svom poslovnom partneru, a on vam odgovori 'Čekaj nisi to napravio, ovo si već naplatio'. Dakle, usaglašavamo se, nema tu nekakvog pokušaja prevare.Stoga je nitko nije niti mogao spriječiti jer je nema", istaknuo je Vujasin.

Pročitajte i ovo Pogođen kamp Dramatični napad na ruske vojnike u Ukrajini: Američki taktički raketni sustavi pogodili poligon u Luhansku

Najavio žalbu

Motive tužiteljstva i harange, kako to naziva, nije htio navesti Vujasin.

"Ne mogu vam reći čime su oni motivirani. U svakom slučaju od cijelog ovog postupka od prvog dana, koji je očito motiviran željom nekih individua u takmičenju za mjesto dekana da dođu do raspolaganja tim novcem koji je ostao fakultetu na raspolaganju jer je zarađen 3D snimanjem u projektima koje je organizirao profesor Đapo, tada dekan fakulteta. Ja ne vidim koji je drugi smisao i kako, zašto i jesu li u tome instrumentalizirani tužiteljstvo ili imaju neku drugu namjeru", naglasio je.

Pročitajte i ovo Dnevnik Nove TV Hrvati rekli sviđa li im se kostim za Eurosong Baby Lasagne: Ovo su rezultati ankete

Odvjetnik privednog Đape najavio je i pritužbu.

"Ja ću ponovno podnijeti nadležnom nadzornom tijelu pritužbu na takav rad, ali ne da o njemu odlučuje istražni sudac. Ja nemam pritužbu na tijek istrage kao što zakon o kaznenom postupku predviđa pravo stranaka u postupku jer je tužitelj samo stranka u postupku", zaključio je odvjetnik Vujasin.

Ovdje se još očekuje završetak ovog ispitivanja tijekom večeri, a u slučaju da se tužiteljstvo odluči na traženje istražnog zatvora to bismo mogli vidjeti sutra i ostaje pitanje kako će se sud postaviti prema tom prijedlogu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.