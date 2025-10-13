FOTO Ovo je mjesto strave na kojem su poginuli radnici, otkriveni su novi detalji tragedije

Tijekom građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji potkrovlja Zatvora u Bjelovaru u ponedjeljak u devet sati ujutro urušio se zabatni zid, pri čemu su poginula dva radnika tvrtke Hidroregulacija iz Bjelovara, priopćili su iz Ministarstva pravosuđa.

Pomoć stradalima odmah su pokušali pružiti medicinski tehničar Zatvora u Bjelovaru i službenici pravosudne policije. Hitna medicinska pomoć stigla je na mjesto događaja, no liječnici su utvrdili da radnici ne pokazuju znakove života.

Policija je priopćila da su na mjestu događaja smrtno stradali 42-godišnji državljanin Indije i 59-godišnji hrvatski državljanin.

U nesreći nisu bili ozlijeđeni službenici, osobe lišene slobode ni građani, a sigurnost u Zatvoru u Bjelovaru nije bila ugrožena.

Na mjesto događaja pristigli su službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske. Očevid je u tijeku, a Ministarstvo će u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima u utvrđivanju okolnosti nesreće, navodi se u priopćenju.

Iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izražavaju duboku sućut obiteljima poginulih radnika.