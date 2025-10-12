Nastavlja se devastacija u dalmatinskom raju! Investitor ilegalno sagrađene objekte stavio na prodaju: "Svatko radi što hoće u ovoj državi"

O pravom malom carstvu ilegalne gradnje u Sevidu na Moru ekipa rubrike Poziv je izvještavala nekoliko puta.

Nakon Poziva institucije su ekspresno reagirale. Gradilište je zatvoreno. Ali radovi su nastavljeni, a investitor je otišao i korak dalje.

Na internetu prodaje apartmane koje je sagradio bez potrebnih dozvola.

Na upit o oglasu, stiže čak 33 stranice dugačak elaborat, fotografije iz kojih je jasno vidljivo kako je tekla gradnja i kako će sve izgledati u konačnici.

Građevinski inspektori utvrdili su kako se bespravno gradi više građevina te su pokrenuli tri upravna inspekcijska postupka. Doneseno je rješenje o uklanjanju predmetnih građevina. Isto tako, protiv investitora podnesen je optužni prijedlog i kaznena prijava.

Iako su zatvorili gradilište, radovi su u punom jeku. Mještani su na rubu očaja.

"Što rade organi naše države koji su zaduženi za brinu o tome? Je li ovdje došlo do zabrane rada? Kontrolira li se? Rad se i dalje nastavlja. Unutra se radi, unutarnji radovi su, a ne vanjski. Objekt se nastavlja raditi, on će se raditi i izvana i iznutra", poručio je Matija.

Ekipa rubrike Poziv pokušala je ponovno razgovarati s načelnikom. Slali su mu upite, ali odgovora nije bilo. Tijekom posjeta općini nije htio razgovarati. Sugovornika nisu pronašli ni u tvrtki koja je investitor, a odgovor nije dala ni agencija za nekretnine.

Nakon njihovog posjeta, oglas je, pogađate - nestao.

Koje je rješenje?

O ovoj temi je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao s načelnikom sektora za inspekcijske poslove DIRH-a Davorom Šantakom.

Iako su zatvorili gradilište, radovi su u punom jeku.

"Po izvršnosti rješenja koje je građevinski inspektor izrekao je obavljen kontrolni nadzor i utvrđeno je na jednom dijelu da je investitor nastavio s građenjem. Nakon toga je procesuiran novčanim kaznama i kaznenim prijavama. Podnesene su kaznene i prekršajne prijave državnom odvjetništvu", objasnio je Šantak.

Kako kaže, investitor u dijelu koji se nalazi izvan građevinske zone neće moći izbjeći rušenje, a radi se o bazenu i pomoćnim objektima. Ako nabavi građevinsku dozvolu za dio koji se nalazi unutar građevinske zone može izbjeći rušenje. "Za sad to investitor nema", nadodao je.

"Ovo šalje lošu poruku. Kazne su 13 tisuća eura, pa 26 tisuća i tako ide dalje, te kazne kojima se prisiljava izvršenje. Nažalost ima takvih slučajeva. Ove godine je srušeno 49 takvih objekata", rekao je.

"Naša poruka je jasna. Građenje bez dozvole se - ne isplati", zaključio je Šantak.

