Dok Amerikanci izlaze na izbore, premijeri i predsjednici diljem svijeta suočeni su s osjetljivim pitanjem: u kojem trenutku čestitati eventualnom pobjedniku, osobito s obzirom na mogućnost osporavanja izbornih rezultata.

Postoji mogućnost da će glasovi birača otići u jednom smjeru, a izborni kolegij koji zapravo bira pobjednika u drugom. Predsjednik Donald Trump je također više puta upozorio da je glasanje poštom podložno prijevari čime je sugerirao da možda neće prihvatiti rezultate izbora i rekao da će možda Vrhovni sud odlučivati o novom predsjedniku SAD-a.

"Želite biti brzi i jasni u slanju čestitki, osobito tako važnom savezniku", rekao je vanjskopolitički savjetnik jednog europskog lidera. "No to je ovaj put riskantno. Ne želite pogriješiti ili reagirati prebrzo. Možda ćemo pričekati neko vrijeme nakon izbornog dana."

Vanjskopolitički savjetnici podsjetili su na američke izbore 2000. kada je mnoštvo čelnika, uključujući predsjednike Njemačke i Francuske, premijera Novog Zelanda i vladajuće stranke u Južnoj Africi, Južnoj Koreji i Japanu, čestitalo Georgeu. W. Bushu nakon što su ga američke televizijske mreže proglasile pobjednikom.

Tek pet tjedana kasnije Vrhovni sud je presudio u njegovu korist pa je Bush pobijedio Ala Gorea. U međuvremenu su neki lideri povukli čestitke, a neki su samo šutjeli.

Izbori 2016. između Trumpa i Hillary Clinton imali su sličan rezultat. Clinton je osvojila više glasova birača, ali je Trumpa podržao izborni kolegij. Bivši predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da je ove godine presudno ne slati čestitke prerano.

"Oprez je majka transatlantske porculanske kutije", rekao je Juncker u intervjuu za njemački ARD TV i njemačkom stilskom figurom opisao koliko treba biti oprezan s odnosima EU-a i SAD-a.

Glavni savjetnik još jednom europskom lideru opisao je situaciju "kompliciranom i osjetljivom" i dodao da ona ovisi o tome hoće li rezultat biti jasan i hoće li ga oba kandidata prihvatiti. Obojica bi mogli proglasiti pobjedu, dodao je.

Također je upozorio na još jednu diplomatsku poteškoću. Ako Biden pobijedi, možda ne bi bilo pametno nazvati Trumpa i iskazati mu suosjećanje, kaže savjetnik.

Trump je predsjednik do 20. siječnja i zato bi bilo mudro pokazati poštovanje, navodi savjetnik. Kanada, koja ima mnoštvo graničnih i trgovinskih veza s SAD-om, rekla je da planira čestitati pobjedniku tek kad ishod izbora bude jasan. "Nemamo definiciju što bi to bilo, ali po mom mišljenju to bi značilo ustupak jednog od dva glavna kandidata", rekao je izvor iz Ottawe.

Bivši britanski veleposlanik u Washingtonu Kim Darroch, koji je podnio ostavku nakon što je u medije dospjela prepiska u kojoj je kritizirao Trumpa, rekao je da se nada da njegov bivši šef i britanski premijer Boris Johnson neće pogriješiti.

"Ne želim vjerovati da bi bili uvučeni u komentiranje osporavanih rezultata izbora", rekao je Darroch za World Review podcast. "Nadam se da će ušutjeti i pričekati razvoj događaja."