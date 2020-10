Još pet dana dijeli nas od američkih izbora. Donald Trump i Joe Biden stižu na Floridu, jednu od američkih saveznih država koja bi mogla odlučiti o novom predsjedniku!

U razmaku od nekoliko sati, obojica će održati skupove u Tampi. Trump će imati veliki skup na otvorenom, a Biden će govoriti pred biračima koji neće izlaziti iz svojih automobila. Pandemija je postala glavna tema kampanje. Trump nastavlja ismijavati maske i druga ograničenja, a Biden poručuje da je Trumpovo upravljanje krizom, uvreda za sve žrtve pandemije.

"Ako glasujete za Bidena, to znači da nema djece u školama, nema diplomiranja, nema vjenčanja, nema Dana zahvalnosti, nema Božića ni 4. srpnja. Osim toga, imat ćete divan život'', poručio je Trump.

"Ova zemlja si ne može priuštiti još četiri godine predsjednika koji misli da je odgovoran samo za dobrobit ljudi koji su za njega glasovali", smatra Biden.

Ivana Petrović napominje kako su svi scenariji izgledni, no napominje kako će se glasovi brojati dugo i da je moguć scenarij iz 2000. godine kada je o pobjedniku presudio Vrhovni sud.

"Osim predsjedničkih izbora, održavaju se izbori i za guvernere nekoliko saveznih država i zastupnike u Kongresu i Senatu. Što se tiče scenarija za predsjedničke izbore oni su svi mogući. Na prošlim izborima, sjećamo se, Trump se relativno rano obratio javnosti i proglasio pobjedu, no ovoga puta nisam sigurna da će to biti tako. Iako bi najidealniji scenarij bio da imamo odmah jasnu situaciju o pobjedniku.

Ivana Petrović - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Glasovi će se brojati dugo"

Bojim se, s obzirom na sve pokazatelje, da će se glasovi brojati dosta dugo, da će to razdoblje pratiti povici, difamacije i vađanje prljavog rublja.

Ne iskuljučujem niti onaj scenarij iz 2000. godine, kada se sve pretvorilo u triler i kada su se u Floridi brojali glasovi i onda je to prekinuo Vrhovni sud i proglasio Georga Busha predsjednikom. To je bila kampanja Bush/Gore.

Trump je puno vitalniji od Bidena. No njegova manjkavost je ta što jedan dio republikanaca izravno radi protiv njega, uključujući i krug oko njegovog protukandidata na unutarstranačkim izborima. Također on dobro ne komunicira one dobre stvari koje je uradio na planu unutarnje politike.

Teška kampanja

"Prednost u anketama nije jamstvo pobjede"

Prema svim anketama, Biden na nacionalnoj razini vodi za gotovo 10 posto. To ne može biti ipak jamstvo pobjede. Bidenu je nedostatak manjak koncentracije zbog njegovih godina, ali dobro komunicira krizu oko pandemije.

Ivana Petrović - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Ankete su ankete. Istovjetne su kao kod Clinton i Trumpa. No, pobjedu određuju elektorski glasovi. Clinton je dobila više glasova, ali Trump je dobio više elektorskih glasova.

Ne slažem se da su ovo povijesni izbori, svaki izbori su povijesni izbori, bilo ih je i povijesnijih, iznimni su što se odvijaju u doba pandemije", napomenula je Ivana Petrović analizirajući scenarij izbora.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr