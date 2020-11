Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović razgovarala je sa Srđanom Kerimom, bivšim predsjedateljem Opće skupštine Ujedinjenih naroda i makedonskim ministrom vanjskih poslova te ga pitala je li moguće da nakon izbora u Americi buknu neredi.

Kerim smatra da su pristaše Donalda Trumpa u stanju pokrenuti nerede u slučaju da on izgubi izbore.

"Iz osobnog iskustva s Donaldom Trumpom i prateći četiri godine njegovog predsjednja Amerikom, jedna stvar je vrlo izvjesna, za njega je istina samo ono što on misli, ono što on kaže i ono u što on vjeruje. Ako bude nakon priopćenja izbornih rezultata rekao da su neregluarni, da ima nekih događaja koji izlaze izvan zakona, mislim da će njegove pristaše biti u stanju pokrenuti i nasilje", rekao je Kerim te dodao kako je i bez toga situacija u Americi vrlo napeta, zbog COVIDA, zbog rastuće netrpeljivosti na rasnoj osnovi, a Amerika je i socijalno vrlo polarizirana što se pojačalo u posljednje četiri godine.

"Nadajmo se da će razum prevladati", rekao je bivši predsjedatelj Opće skupštine UN-a-

Kerim kaže da je liberalizam doveo do te polarizacije u više zemalja, jer je taj model kapitalizma došao do svog limita i ne nudi nova rješenja i "ljudi kao Trump i slični, koji su skloni populizmu, ali nude drugačija rješenja koja su ljudima privlačnija mogu iznenaditi, kao što je to bilo 2016., pa se to može dogoditi i ovaj put".

Makednonski ministar vanjskih poslova ističe da Joe Biden u izbornu utrku došao pripremljen te da je učio na greškama Hillary Clinton. Kaže da su Trump i Biden slični po karakteru, ali Trump ima "čvrstu ljušturu, ali je iznutra mekan, dok je Biden menak izvana, a iznutra čvrst".

Kerim smatra da će COVID imati najveći utjecaj na izbore, a to se osjeti po samoj reakciji birača, a "nažalost prave teme za Ameriku su pale u 10. plan".

"103 milijuna ljudi je već glasovalo preko pošte, to govori o tom strahu od COVIDA i od napetosti i atmosfere koja je vrlo nelagodna u cijeloj zemlji", kaže te dodaje da je ključno da je Trump pokrenuo pitanje američke infrastrukture koja je u očajnom stanju.

"Da bi se to popravilo treba 1,2 trilijuna dolara. Trump je prvi koji je pokrenuo to pitanje kao predsjednik, ali od toga nije bilo ništa", kaže Kerim i dodaje da je to tako jer mu Kongres nije htio priuštiti taj uspjeh.

"Ako gledate iznutra Turmp je prijemčiviji Amerikancima, ali ako gledate izvana Biden prija više Europljanima i Kinezima. Biden se poslužio lukavstvom i taktičnim potezom, za razliku od Trumpa je rekao da je Kina veliki konkurent, a ne neprijatelj. Za Rusiju govori da je i dalje glavni neprijatelj. Za Europu je Biden privlačniji jer nema Trumpov stil da lupa šamare i dijeli lekcije", kazao je Kerim.

