Kako je zakazao sustav? Unatoč 21 inspekcijskom nadzoru i kaznama, opasni otpad godinama se zakapao u Gospiću

Samo jedna od lokacija na kojoj su kamioni iskrcavali otpad. Plastični, mješoviti, medicinski. Sve što se dovozilo - usitnjeno je. Ono što nije pakirano u vreće - zakapano je u zemlju - kažu - od 2019.

"Nama je nevjerojatno da su se u tom periodu uspjele dovesti tolike količine opasnog otpada i zatrpati na lokaciji PPK Velebit, a da nitko na to nije reagirao!", rekao je Dujo Došen iz Inicijative 'Gospić je naš dom'.

Dujo Došen Foto: Dnevnik Nove TV

I dalje zagađuje okoliš i utječe na zdravlje ljudi.

Zabrinuti - mještani su upozoravali na problem. Prijavljivali policiji, državnom inspektoratu, gradu, Ličko-senjskoj županiji.

Napušteni gospićki silos - pokazuju i ove snimke - bio je paravan za ilegalne poslove na kojima se zarađivalo. Sumnju u ozbiljan kriminal naknadno potvrđuje međunarodna operacija.

Otpad u Gospiću - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ukoliko vam je jedna pošiljka otprilike 20 tona, možete pomnožiti broj pošiljaka koje iznose tada 35 tisuća!", rekao je Ivica Kropek iz Službe općeg kriminaliteta Ravnatelstva policije.

Izračunali su: bilo ih je čak 1750! U veljači 2025. - EUROPOL otkriva opasan otpad. USKOK pokreće veliku istragu protiv poduzetnika Šincek i njihovih pomagača.

Da se i prije toga znalo što se događa potvrđuju brojke koje je lani Nova TV dobila od inspektorata:

2U zadnje dvije godine na lokaciji u Gospiću proveden je 21 nadzor. Donijeli su rješenja o uklanjanju otpada. Izrečeno je 7 prekršajnih naloga. Zbog ugrožavanja okoliša izrečene su kazne od gotovo 140 tisuća eura. Podnesena je kaznena prijava, te pokrenut postupak u iznosu višem od 5 milijuna eura."

Dozvolu za gospodarenje otpadom, ali onim neopasnim - Šinceki su dobili još 2022. u Ličko-senjskoj županiji. S utvrđenim nepravilnostima, dvije godine kasnije, inspekcija traži da se Šincekovoj tvrtki TIPOS RESURS dozvola ukine, što je u lipnju i učinjeno!

Otpad u Gospiću - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Ali četiri mjeseca poslije - u Županiji im daju novu!

Nakon pokrenutog nadzora, ali i USKOK-ove akcije ostaju bez nje.

"Bio je pokrenut postupak protiv gospodina Kostelca, bio je u istražnim postupcima, ne znam jesu provedeni drugi postupci je li optužen itd., ali što se županije tiče, nisam bio upoznat", rekao je Ernest Petry, ličko-senjski župan (HDZ).

HDZ-ov župan danas kaže da su službenika zbog uloge s dozvolama - udaljili s radnog mjesta.

I Andrija Mikulić je ostao bez posla. Dovodilo ga se u vezu i s ilegalnim odlagalištima! Kad smo premijera pitali za Mikulićev rad ovako je govorio.

"Trebao je raditi po zakonu, postupati na prijave građana, vlastito opažanje!", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH (HDZ).

"Moramo ih pitati zašto ne postupaju brže, sporije. Ne znam detalje tog slučaja!", rekao je Plenković.

S izlaskom iz zatvora - Mikulić se oprostio s politikom!

"Idem u realan sektor, privatan biznis gdje sam nekad bio, zdravlje vam nitko ne može uzeti!", rekao je bivši glavni državni inspektor.

Osumnjičeni varaždinski poduzetnik otvoreno ga je prozvao za reketarenje:

"O ciframa možda ne bi sad govorio, radi se o puno većim ciframa", rekao je Josip Šincek, osumnjičeni poduzetnik.

U Banskim dvorima - još traže nasljednika.

"Kada smo imenovali nismo imali ovakvu stvar na umu, niti možete pretpostaviti", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH (HDZ).

Zašto još uvijek nemamo inspektora.... Samac radi-.--...... i nastavak pitanja s Petrom)

Sve je na čekanju - i izbor novog inspektora i sanacija!