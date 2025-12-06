VIDEO Zatvorena jedna od najpoznatijih svjetskih znamenitosti: Dogodio se incident

Londonski Tower zatvoren je za javnost nakon incidenta koji se dogodio u subotu ujutro.

U incidentu je oštećena vitrina s Carskom državnom krunom, jednim od najvrjednijih britanskih kraljevskih dragulja. Policija je brzo reagirala i uhićene su četiri osobe.

Incident se dogodio nešto prije 10 sati po lokalnom vremenu, a na zaštitnu vitrinu, prema prvim informacijama, bačena je hrana, javlja Sky News.

Policijska istraga u tijeku

Riječ je o kremi i mrvljenom kolaču od jabuka, a odgovornost je preuzela skupina Take Back Power, koja sebe opisuje kao novu nenasilnu skupinu građanskog otpora, javlja BBC.

U službenom priopćenju navodi se da su policajci odmah intervenirali u suradnji s osiguranjem: "Policajci su blisko surađivali s policijom Grada Londona i zaštitarima te su četiri osobe uhićene pod sumnjom za kazneno djelo oštećenja imovine i odvedene u pritvor."

Slavna londonska znamenitost ostat će zatvorena do daljnjega: "Toranj je zatvoren za javnost dok policijska istraga traje."

"Britanija je slomljena"

Grupa Take Back Power izjavila je da je izvela akciju kako bi zahtijevala od britanske vlade da osnuje stalnu građansku skupštinu - "Dom naroda" - s ovlastima da "oporezuje ekstremno bogatstvo i popravi Britaniju".

Snimke koje je grupa podijelila na društvenim mrežama prikazuju jednu prosvjednicu kako vadi veliku aluminijsku posudu s mrvljenim kolačem iz vrećice i njome udara o staklo koje štiti Carsku državnu krunu, a druga je zatim izlila posudu jarko žute kreme na prednju stranu vitrine.

"Demokracija se raspala", vikao je jedan prosvjednik. Drugi je dodao: "Britanija je slomljena. Došli smo ovdje do dragulja nacije kako bismo vratili vlast."