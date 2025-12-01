Neočekivan apel milijardera: "Ne može nekolicina imati sve, a drugi ne znaju kako će preživjeti"

Istaknuti švicarski milijarder Alfred Gantner pozvao je na veće oporezivanje bogatih, nakon što je njegova zemlja uvjerljivo odbacila prijedlog o uvođenju 50 posto poreza na naslijeđeno bogatstvo u vrijednosti 50 milijuna švicarskih franaka i više.

Alfred Gantner, suosnivač tvrtke za privatni kapital Partners Group, rekao je da je sve veća koncentracija bogatstva globalni problem u intervjuu objavljenom u ponedjeljak u švicarskim novinama Tages-Anzeiger.

"Ne može nekolicina ljudi u ovoj zemlji ima ogromno bogatstvo, a drugi ne znati kako će platiti zdravstveno osiguranje i stanarinu", citirale su švicarske novine Gantnera, koji sebe naziva i Fredyjem.

"Ako se ne poduzme ništa kako bi se riješio problem, onda će Elon Musk, Mark Zuckerberg i Fredy Gantner zgrnuti puno više novca u idućih 20 godina", rekao je Gantner.

Švicarska je jedno od vodećih središta za upravljanje bogatstvom na svijetu, a oko 2500 poreznih obveznika u zemlji ima imovinu vrijednu više od 50 milijuna franaka, prema podacima švicarskih poreznih vlasti.

Više od 78 posto švicarskih birača odbacio je u nedjelju na referendumu predloženi porez na nasljedstvo, u većem postotku nego što su predviđale ankete.

Gantner, koji je sreću opisao važnim faktorom stjecanja velikog bogatstva, rekao je da porez na nasljedstvo nije put prema naprijed, tvrdeći da se ga lako može zaobići.

"Potrebno nam je progresivno oporezivanje bogatstva", rekao je.

"Primjerice, moglo bi se za iznos iznad 200 milijuna švicarskih franaka plaćati porez od jedan posto. Za pola milijarde to bi bilo 1,2 posto, za milijardu 1,5 posto i tako dalje", rekao je Gantner.

Gantner, koji se zalaže da Švicarska odbaci sporazum koji će produbiti njezine ekonomske veze s Europskom unijom, smjestio se na 1045. mjesto Forbesove liste milijardera za 2025. godinu s procijenjenom neto vrijednošću od 3,5 milijardi dolara.