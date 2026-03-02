Zašto je Iran napao Cipar? "Ovo je pokazatelj stvarne i rastuće prijetnje"

Cipar je podigao stupanj pripravnosti na najvišu razinu nakon što je jedna od najvažnijih britanskih zračnih baza izvan teritorija Ujedinjenog Kraljevstva, RAF Akrotiri, pogođena u napadu dronom. Zatvorene su i škole u blizini vojnih objekata, dio osoblja i civila se evakuira, a otočna je država ovime uvučena u vrlog rata na Bliskom istoku.

Napad se dogodio oko ponoći, prema lokalnom vremenu. Bespilotna letjelica pogodila je bazu koja je iznimno važna za britanske i savezničke operacije na Bliskom istoku. Predsjednik Cipra, Nikos Christodoulides, poručio je da zemlja "ni na koji način ne sudjeluje i neće biti dio nikakvih vojnih operacija".

Iz vlade su istaknuli da Cipar nije bio meta napada - kasnije su presreli još dva drona koja su letjela prema RAF Akrotiriju. Grčka je objavila da na Cipar šalje dvije fregate i nekoliko borbenih zrakoplova F-16.

Zašto je Iran napao Cipar?

Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli koordinirane napade na Iran, ciljajući nuklearnu i vojnu infrastrukturu, Teheran je uzvratio napadima diljem Bliskog istoka, gađajući lokacije u Bahreinu, Kataru, Kuvajtu i druge savezničke baze u kojima su stacionirane američke i britanske snage. Poruka je jasna - Iran može dosegnuti i zapadne vojne točke, izvan neposrednih zona sukoba.

U sklopu tih širih operacija, dvije su rakete u nedjelju uočene kako lete prema Cipru. Britanski obrambeni dužnosnici tad su izjavili da još nije jasno jesu li Cipar ili konkretne britanske baze na otoku bile stvarni cilj. Analitičari su smatrali da su rakete vjerojatno bile dio šire, neselektivne odmazde u okviru opsežne vojne kampanje, piše Economic Times.

No, nakon današnjeg udara, britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper potvrdila je da je prvi napad bio usmjeren na pistu te da se oko baze sada poduzimaju "mjere opreza".

"Ovo je pokazatelj stvarne i rastuće prijetnje režima koji reagira nasumično i napada diljem regije. Zato moramo djelovati, djelovati obrambeno i jako koordinirano", poručio je Ministar obrane Velike Britanije John Healey.

RAF Akrotiri služi kao logističko, nadzorno i operativno središte za aktivnosti na Bliskom istoku. Kraljevske zračne snage (RAF) su nedavno su u tamo rasporedile dodatne obrambene kapacitete, uključujući radarske sustave, sustave za obranu od dronova i zrakoplove F-35, za podršku stabilnosti na Bliskom istoku.

Dron je udario nekoliko sati nakon što je Velika Britanija pristala dopustiti SAD-u korištenje britanskih vojnih baza za napad na iranske raketne lokacije, ali dužnosnici navode da moguća vremena leta znače da je lansiran prije nego što je premijer najavio novu politiku.

Iako je Velika Britanija do sada ograničila svoje sudjelovanje u sukobu, Iran ju smatra bliskim saveznikom SAD-a. Premijer Keir Starmer izjavio je da iranski pristup postaje sve nepromišljeniji i dovodi britanske živote u opasnost, što je i dovelo do odluke da se SAD-u dopusti korištenje njegovih vojnih baza.

Rekao je da britanske snage neće biti izravno uključene u napade, a baze će se koristiti samo za "specifičnu i ograničenu obrambenu svrhu" ciljanja skladišta raketa i lansera koji se koriste za napad na iranske susjede.