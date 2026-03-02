Ministarstvo upozorava Hrvate: "Zbog pogoršane situacije odgodite putovanje na Cipar, osim ako..."

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) pozvalo je u ponedjeljak hrvatske državljane na pojačan oprez te na pravodobno informiranje o putovanjima u bliskoistočne zemlje nakon američko-izraelskih napada na Iran te odmazde Teherana.

Posebno upozorenje ponovno su uputili Hrvatima koji borave u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). "Preporučamo da do daljnjega borave u zatvorenom prostoru, podalje od prozora, te izbjegavaju kretanje otvorenim prostorima ili velika okupljanja. U slučaju prekida komunikacijskih veza ostanite na sigurnom i čekajte uspostavu signala za nove informacije", napominju iz ministarstva.

Objavili upute i kontakte

MVEP je zamolio sve hrvatske državljane koji se nalaze u UAE da dostave svoje podatke na registar.dubai@mvep.hr, a za druge države da se jave nadležnom diplomatskom-konzularnom predstavništvu.

MVEP podsjeća da su sva aktualna upozorenja i konzularne informacije dostupne na službenim web stranicama ministarstva. Državljani na toj stranici mogu odabrati državu i provjeriti sigurnosna upozorenja i preporuke za putovanja te utvrditi koje je diplomatsko-konzularno predstavništvo nadležno za pružanje konzularne pomoći te pronaći telefonski broj i e-mail adresu.

"Naši djelatnici u Zagrebu i u regiji Bliskog istoka u uskom su i redovitom kontaktu s partnerima u Europskoj uniji radi razmjene informacija i koordinacije, uključujući i u pogledu mogućih repatrijacija, ako okolnosti na terenu to budu dopuštale i ako se tako odluči, kao što je primjerice bilo i tijekom pandemije covida-19", ističe MVEP u priopćenju.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pojašnjava i kome se hrvatski državljani mogu obratiti ako se nalaze u državi u kojoj Hrvatska nema diplomatsko ili konzularno predstavništvo.

"Sukladno članku 23. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, hrvatski državljani koji se nalaze u trećoj zemlji u kojoj Hrvatska nema svoje diplomatsko ili konzularno predstavništvo imaju pravo zatražiti konzularnu zaštitu od diplomatskih ili konzularnih predstavništava bilo koje druge države članice Europske unije, pod istim uvjetima kao i državljani te države", priopćio je MVEP, uz poveznicu na kojoj se mogu pronaći dodatne informacije.

U Iranu, koji je uzvratio na napade Izraela i SAD-a napadima na američke baze diljem Perzijskog zaljeva, još je desetak hrvatskih državljana. Što se tiče Izraela, prema informacijama hrvatskog veleposlanstva u Tel Avivu, u Izraelu se trenutačno nalazi oko 20 hrvatskih turista i hodočasnika te približno 100 državljana s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Izraela.

MVEP dodaje da je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u kontaktu s kolegama iz regije, a u nedjelju se telefonski čuo s ministrima vanjskih poslova iz Izraela, UAE-a, Katara, Omana, Iraka, Egipta i Tunisa.

Šef izraelske diplomacije Gideon Saar brifirao ga je o odluci Izraela da napadne Iran i onome što je uslijedilo, napisao je Grlić Radman u nedjelju na X-u. "Obavijestio me o šteti na izraelskoj civilnoj infrastrukturi i žrtvama. Pozvao sam na deeskalaciju", napisao je Grlić Radman.

Today, I spoke with Israeli Minister of Foreign Affairs @gidonsaar, who briefed me on yesterday’s decision to launch attacks on Iran and on the current situation. He informed me on the damages to the Israeli civilian infrastructure and the casualties. I urged for de-escalation. pic.twitter.com/jgswFAVtgQ — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) March 1, 2026

"Odgodite putovanja na Cipar"

Ministarstvo je u ponedjeljak preporučilo hrvatskim državljanima da odgode putovanja na Cipar nakon što je britanska zračna baza Akrotiri na tom otoku pogođena dronom.

"Zbog pogoršane sigurnosne situacije na području Bliskog istoka te napada balističkim oružjem i bespilotnim letjelicama na britanske vojne baze na otoku Cipru, hrvatskim državljanima savjetuje se odgoditi putovanje na Cipar, osim ako je riječ o putovanju iz krajnje nužde", navodi se u preporuci MVEP-a na službenim stranicama od ponedjeljka.

"U slučaju žurnosti i ugroženosti" hrvatski državljani mogu se obratiti hrvatskom veleposlanstvu u Ateni koje pokriva Cipar, a po potrebi i diplomatsko-konzularnim predstavništvima drugih država članica EU-a na Cipru.

Hrvatsko veleposlanstvo u Ateni moguće je kontaktirati na brojeve 00 30 210 67 77 033, 00 30 210 67 77 037, 00 30 210 67 77 049; konzularni ured: 00 30 210 67 77 059; dežurni broj (hitni slučajevi): 0030 693 657 2421 te putem e-mailova: croath@mvep.hr i crocons.athens@mvep.hr.

Sjeverni dio Cipra nalazi se pod vlašću samoproglašene tzv. "Turske Republike Sjeverni Cipar", koju Hrvatska nije priznala. Ciparske vlasti ulazak preko luka i zračnih luka u sjevernom dijelu otoka smatraju ilegalnim.

Na područje sjevernog dijela otoka moguće je prijeći isključivo preko službeno označenih prijelaza, uz kontrolu putnika, ali MVEP napominje da je mogućnost konzularne zaštite na tom području otežana.