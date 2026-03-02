Investicija od 6,6 milijuna eura: Poznato tko preuzima riječko brodogradilište i pod kojim uvjetima

Riječko brodogradilište Treći maj dobilo je novog vlasnika! Država je jednoglasno donijela odluku o prihvaćanju ponude šibenske tvrtke Iskra brodogradilište.

Za riječke navoze ponudili su šest milijuna i 600 tisuća eura te preuzeli obvezu zadržavanja brodogradilišne djelatnosti.

Prodaja riječkog brodogradilišta

Ministar financija Tomislav Ćorić poručio je kako je ponuda u skladu s uvjetima natječaja, a osvrnuo se i na ranije pravne postupke.

Prodaja riječkog brodogradilišta

“Što se tiče raspolaganjem vlasničkim udjelima činjenica da smo danas donijeli ovu odluku samo po sebi bi trebala biti čista i ne vjerujem da bi na bilo koji način tu došlo do anomalije. Što se tiče odluke Centra za restrukturiranje odnosno upravnog vijeća, mi smo danas donijeli odluku koja je bila na dnevnom redu da se iznos o kojem se ovdje radi uputi društvu u stečaju 3.maj rijeka, a temeljem dogovora njih i Republike Hrvatske”, rekao je Tomislav Ćorić, ministar financija.

