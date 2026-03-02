VIDEO Napadnuta baza u članici EU-a, Iranci gađali otok moćnim dronom kamikazom

Dron je tijekom noći pogodio britansku zrakoplovnu bazu u Akrotiriju na Cipru, uzrokujući ograničenu štetu ali ne i žrtve, objavili su u ponedjeljak predsjednik otoka i britansko ministarstvo obrane.

Prvi napad na britanski vojni objekt od raketnog napada libijskih militanata 1986., incident predstavlja značajnu eskalaciju sukoba, piše britanska agencija Reuters.

"Sve nadležne službe republike su u pripravnosti i u punoj operativnoj spremnosti", rekao je predsjednik Nikos Christodoulides u govoru.

Bespilotna letjelica tipa Šahed prouzročila je manju štetu kada se srušila na vojne objekte odmah iza ponoći, dodao je.

"Želim biti jasan: Naša zemlja ni na koji način ne sudjeluje i ne namjerava biti dio bilo kakve vojne operacije", rekao je Christodoulides.

Nije odmah bilo jasno odakle je ispaljen Šahed iranske proizvodnje.

Dva izvora, koja su govorila pod uvjetom anonimnosti, rekla su Reutersu da su britanske baze presrele drugi dron.

Dok se baze smatraju britanskim suverenim teritorijem, sam Cipar je članica EU-a, koja sada predsjedava blokom.

Akrotiri, jugozapadno od prostranog obalnog grada Limassola, jedna je od dvije baze koje je Britanija zadržala u bivšoj koloniji od stjecanja neovisnosti 1960.

Osim vojnih objekata, u njoj se nalaze obitelji aktivnog osoblja.

Vlasti baze savjetovale su stanovnicima u blizini Akrotirija da se sklone do daljnjega nakon "sumnje na udar drona", a kasnije su dodale da će neesencijalno osoblje biti odvedeno, dok će ostali britanski objekti normalno raditi.

Akrotiri, smješten na poluotoku kvadratnog oblika na južnom vrhu Cipra, u prošlosti je korišten za vojne operacije u Iraku, Siriji i Jemenu.

U nedjelju je premijer Keir Starmer rekao da je Britanija prihvatila američki zahtjev za korištenje svojih baza za obrambene napade protiv iranskih projektila u skladištima ili lanserima.

🇨🇾🚨Confirmed. Iran attacked Cyprus overnight



A drone reached the British airbase on the island, government spokesperson Konstantinos Letymbiotis said at a briefing.



There were no casualties, and only “minor damage” was reported.



The video shows the moment of the strike. pic.twitter.com/tzflBdcvGp — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

Kakve su to dronove Iranci poslali prema Cipru?

Shahed, bespilotna letjelica iranske proizvodnje, u javnosti je postao sinonim za tzv. dron kamikazu – oružje koje kruži iznad cilja, prati ga i potom se namjerno obrušava na metu. Ove letjelice, osim Irana, u napadima na Ukrajinu koriste i ruske snage.

Riječ je o relativno malom dronu koji leti na vrlo niskoj visini, što ga čini teško uočljivim za klasične sustave protuzračne obrane. Njegova konstrukcija prepoznatljiva je po krilima u obliku delte. Središnji trup spaja se s krilima, a na njihovim se krajevima nalaze stabilizirajuća kormila koja osiguravaju stabilnost tijekom leta.

Bojna glava smještena je u prednjem dijelu letjelice, dok se u stražnjem dijelu nalazi motor koji pokreće dvokraki propeler. Shahed je dug oko 3,5 metara, s rasponom krila od približno 2,5 metara, a masa mu iznosi oko 200 kilograma.

Može razviti brzinu veću od 185 kilometara na sat, dok mu se domet, prema pojedinim procjenama, kreće i do 2500 kilometara.

Lansira se gotovo vodoravno, uz blagi uzlazni kut.

U početnoj fazi polijetanja potisak mu osiguravaju raketni potisnici koji se ubrzo odbacuju, nakon čega pogon preuzima četverocilindrični klipni motor Mado MD-550. Riječ je o iranskoj kopiji njemačkog zrakoplovnog motora Limbach L550E, koji se ugrađuje i u druge iranske bespilotne letjelice, uključujući dron Ababil-3.

Podignuta razina sigirnosne pripravnosti

Ciparske vlasti podigle su razinu sigurnosne pripravnosti nakon što je bespilotna letjelica napala britansku vojnu bazu. Kao mjeru opreza zatvorene su škole, a ondje gdje je procijenjeno nužnim provedene su i evakuacije.

U obraćanju javnosti predsjednik Nikos Christodoulides poručio je da je zaštita građana u središtu djelovanja njegove vlade.

Prema informacijama grčkih medija, presretnuta je i druga bespilotna letjelica koju je Iran navodno usmjerio prema britanskoj bazi, udaljenoj oko 960 kilometara.

Obitelji vojnika i vojnici u bazi se evakuiraju.

Pista u britanskoj bazi na Cipru oštećena u napadu dronom

Pista britanske zračne baze u Akrotiriju na Cipru oštećena je dronom, izjavila je u ponedjeljak britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper.

"To je bio napad bespilotnom letjelicom, kojoj je meta baš bila pista u bazi", rekla je ministrica vanjskih poslova za Sky News. Ozlijeđenih nije bilo.

Ovo je prvi napad na britanski vojni objekt od raketnog napada libijskih militanata 1986. godine i predstavlja značajnu eskalaciju sukoba.