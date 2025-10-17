Zelenski predložio veliku razmjenu, a Trump mu hvalio izgled, ispalio psovku pa poručio: "Razgovarat ćemo, to bi izazvalo eskalaciju"

Volodimir Zelenski je stigao u Bijelu kuću na sastanak s Donaldom Trumpom. Dvojac je razmjenio nekoliko riječi dok su se fotografirali prije nego što su ušli unutra.

Sastanak je započeo s izjavama za medije u Bijeloj kući. Trump je rekao da mu je "čast" biti s "snažnim vođom" i "čovjekom kojeg jako dobro poznajem" misleći na Zelenskog.

Kaže da će s ukrajinskim predsjednikom razgovarati o svom jučerašnjem razgovoru s Vladimirom Putinom. "Mislim da postižemo veliki napredak", kaže Trump.

"O tome ćemo danas razgovarati. Razgovarat ćemo o onome što se dogodilo jučer, o mom telefonskom razgovoru s predsjednikom Putinom."

"Mislim da stvari idu prilično dobro. Počelo je s Aljaskom, gdje se, mislim, raspravljalo o određenim smjernicama. I želimo vidjeti možemo li to ostvariti."

Donald Trump na trenutak skrenuo s teme da pohvali odjeću Volodimira Zelenskog, piše Sky News.

"Mislim da izgleda prekrasno u svojoj jakni", kaže američki predsjednik.

Zelenskog je novinar u Ovalnom uredu kritizirao jer nije nosio odijelo tijekom svog prvog sastanka s Trumpom u veljači, a koji je eskaliralo u otvorenu svađu između Zelenskog i potpredsjednika JD Vancea.

Ustupci Rusiji

Novinari su pitali Volodimira Zelenskog hoće li napraviti ustupke kako bi se okončao rat u Ukrajini

"Prije svega, mislim da moramo sjesti i razgovarati", kaže. "Druga točka, potreban nam je prekid vatre. Čak i sada vidite na Bliskom istoku da je vrlo teško održati prekid vatre."

Zelenski kaže da je "spreman govoriti u bilo kojem formatu". "Bilateralno, trilateralno: nije važno. Samo mir. Ovo je važno." Kaže da je osiguranje bilateralnih sigurnosnih jamstava sa SAD-om "najvažniji dokument jer su SAD vrlo jake".

Dronovi za Tomahawk

Volodimir Zelenski sugerira da Ukrajina može opskrbiti SAD "tisućama dronova" ako im Washington dopusti korištenje raketa Tomahawk.

"Zato je to mjesto gdje možemo surađivati, gdje možemo ojačati američku proizvodnju", kaže Zelenski i dodaje:"Imamo sjajan prijedlog s našim dronovima."

Trumpa pitaju je li ovaj dogovor nešto za što bi administracija SAD-a bila zainetersirana.

"Da, bili bismo", odgovara. "Trenutno imamo puno dronova. Izrađujemo vlastite dronove, ali kupujemo i dronove od drugih, a oni (Ukrajina) proizvode vrlo dobre dronove."

Tomahawk eskalacije

Donald Trump kaže da bi udar Ukrajine duboko u Rusiju predstavljao eskalaciju rata. Ali kada predsjednika pitaju bi li njegova administracija dopustila Kijevu takav napad, on odgovara: "O tome ćemo razgovarati."

Ukrajinski novinar sugerira Donaldu Trumpu da bi davanje Kijevu raketa Tomahawk koje želi uravnotežilo uvjete na terenu, s obzirom na to da Rusija koristi slične rakete od 2022. godine.

Trump to naziva "poštenim pitanjem" i šali se da je to "točno onako kako vam je rekao da kažete", pokazujući na Volodimira Zelenskog.

Pokušava li Putin preveslati Trumpa?

Donalda Trumpa pitaju pokušava li ruski predsjednik Vladimir Putin dobiti na vremenu predlažući još jedan sastanak u četiri oka s američkim vođom.

Takav sastanak vjerojatno će odgoditi Trumpovu odluku o tome hoće li dopustiti Ukrajini korištenje krstarećih raketa Tomahawk u ratu.

Volodimir Zelenski je jučer izjavio da Rusija "žuri s nastavkom dijaloga nakon što čuje najave o Tomahavcima".

Na pitanje pokušava li Putin kupiti vrijeme, Trump je odgovorio: "Moguće je. Cijeli život su me pokušavali preveslati najbolji. Ali prilično sam dobar u ovim stvarima ako želi sklopiti dogovor."

"Maduro? Ne želi se zaje*avati s SAD-om!"

Okrugli stol s Donaldom Trumpom i Volodimirom Zelenskim završava psovkom - ali to nema nikakve veze s ratom u Ukrajini, jer pitanja su skrenula na Venezuelu.

Donalda Trumpa pitaju o venezuelskom predsjedniku Nicolasu Maduru, koji je apelirao na mir sa SAD-om nakon što je Trump odobrio CIA-i provođenje tajnih operacija unutar njegove zemlje.

"Ponudio je sve. Ponudio je sve, u pravu ste", kaže Trump o Maduru.

"Znaš zašto? Zato što se ne želi zajebavati sa Sjedinjenim Državama!"

Mediji su zatim izašli iz prostorije.