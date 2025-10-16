Trump i Putin na telefonu uoči posjeta Zelenskog: "U tijeku je dug razgovor"

Predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social objavio je da on i ruski predsjednik Vladimir Putin upravo vode dug telefonski razgovor.

Razgovor se odvija dan prije nego što bi se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao sastati s Trumpom u Bijeloj kući jer Kijev traži dodatnu američku potporu u svom ratu protiv Rusije.

"Upravo razgovaram s predsjednikom Putinom", napisao je Trump u 17:21 po hrvatskom vremenu.

"Razgovor je u tijeku, dug je, a o njegovu sadržaju izvijestit ću nakon završetka, kao i predsjednik Putin. Hvala vam na pozornosti u vezi s ovim pitanjem!" dodao je.

Kremlj je potvrdio da je razgovor u tijeku, javljaju ruski državni mediji.

Putin i Trump posljednji su put razgovarali 19. kolovoza, nekoliko dana nakon samita na Aljasci.

Analiza razgovora

Još uvijek se ne zna je li današnji razgovor inicirao Trump ili Putin, ali s obzirom na to da dolazi uoči posjeta Volodimira Zelenskog Bijeloj kući, očito je riječ o važnom trenutku, piše u analizi BBC-ja.

Moskva je posljednjih tjedana slala proturječne signale u vezi s procesom pregovora sa Sjedinjenim Državama, koji je započeo izravnim susretom ruskog i američkog čelnika na Aljasci početkom kolovoza, a zatim se činio kao da je zamro.

Iz ruske perspektive, Trump je jedini vođa sa Zapada spreman baviti se uzrokom rata u Ukrajini. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov smatra da su zapadni saveznici u međuvremenu pokušali "zavesti Donalda Trumpa na pogrešan put", uvjeravajući američkog predsjednika da Putin ne želi mir.

No većina zapadnih promatrača slaže se da je Putinu vrlo brzo nestalo povjerenja u proces s Aljaske. Već početkom rujna Putin se vratio polovičnim ponudama, uključujući onu: "Ako je Zelenski spreman [na susret], neka dođe u Moskvu". Teško da bi to bio ozbiljan izbor za predsjednika čija je zemlja pod punom invazijom.

Malo je vjerojatno da su se Putinovi maksimalistički zahtjevi za okončanje rata promijenili, ali Rusija je očito zabrinuta što Trump sada razmatra mogućnost da Ukrajincima preda dalekometne rakete Tomahawk, koje bi mogle dosegnuti Moskvu.