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ŠTO ĆE REĆI TRUMP?

Važan preokret oko rata u Ukrajini u američkom Kongresu

Piše Hina, 05. lipnja 2026. @ 07:10 komentari
Rat u Ukrajini
Rat u Ukrajini Foto: Afp
Budućnost Zakona o potpori Ukrajini ostaje neizvjesna, a odluka Kongresa je najnoviji znak da potpora Trumpu među članovima stranke više nije u potpunosti jedinstvena.
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Važan preokret oko rata u Ukrajini u američkom Kongresu
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