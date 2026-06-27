Vučić iznenadio sve na skupu u Beogradu: "Bit ću predsjednik još samo nekoliko tjedana"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u subotu da će u sljedećih nekoliko tjedana odstupiti, godinu dana prije isteka mandata te je najavio prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore.

"Bit ću predsjednik još samo nekoliko tjedana i onda ću podnijeti ostavku", rekao je Vučić svojim pristašama na provladinom skupu u Beogradu.

Vučićev drugi i posljednji mandat ističe polovicom 2027.

Vučić je također rekao da će pomoći svojoj Srpskoj naprednoj stranci da pobijedi na izborima, uključujući i prijevremene parlamentarne izbore, izvorno zakazane za 2027.

Nije precizirao kada će dati ostavku niti kada bi mogao raspustiti parlament, što je preduvjet za prijevremene parlamentarne izbore.

Pristaše politike srbijanskog predsjednika okupili su se u Beogradu, a Vučić je ranije rekao da u glavnom gradu očekuje desetke tisuća ljudi.

Skup u Beogradu dio je kampanje "Srbija pobjeđuje" kojom Vučić nastoji parirati višemjesečnoj kampanji studentskog pokreta "Studenti pobjeđuju" kojom se traži raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.