VIDEO Pogledajte kako se vojska priprema za nuklearno-kemijske napade: "Koristimo specijalnu opremu..."

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Piše DNEVNIK.hr, Domagoj Koprivnjak, 27. lipnja 2026. @ 17:31 komentari
Vojna vježba - 2
Vojna vježba - 2 Foto: DNEVNIK.hr
Hrvatska vojska i civilna zaštita održale vježbu u blizini Karlovca.
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