VIDEO Pogledajte kako se vojska priprema za nuklearno-kemijske napade: "Koristimo specijalnu opremu..."

"Njihova zadaća je, znači, to je multifunkcionalni stroj za gašenje požara i dekontaminaciju. On može uklanjati prepreke putem ralice, može podizati predmete do dvije tone, a ima pumpe i za gašenje i za dekontaminaciju. Također ima i senzore za mjerenje kontaminirane okoline", rekao je Mladen Vinković, zapovjednik državne intervencijske postrojbe CZ.
Vojna vježba - 4Foto:
DNEVNIK.hr
Vojna vježba - 5Foto:
DNEVNIK.hr
"Mi koristimo specijalnu opremu, teška gumena odijela u kojima po ovim temperaturama ne bi smjeli raditi duže od sedam minuta. Morali bi mijenjati posade", rekao je Dragutin Tušek, zapovjednik bojne NBKO.