VIDEO Pogledajte kako se vojska priprema za nuklearno-kemijske napade: "Koristimo specijalnu opremu..."

Koliko su hrvatski vojnici spremni na obranu od nuklearno-biološko-kemijskog napada, pokazali su na vojnom poligonu u Cerovcu nedaleko od Karlovca.

U sklopu međunarodne vojne vježbe "Borbena moć 26", prikazano je kako se vojnici, ali i stanovništvo štite od različitih tehnoloških napada.

U vježbi su sudjelovali i pripadnici civilne zaštite, koji upravljaju posebnim vozilom za dekontaminaciju.

Vojna vježba - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Vojna vježba - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Vojna vježba - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Njihova zadaća je, znači, to je multifunkcionalni stroj za gašenje požara i dekontaminaciju. On može uklanjati prepreke putem ralice, može podizati predmete do dvije tone, a ima pumpe i za gašenje i za dekontaminaciju. Također ima i senzore za mjerenje kontaminirane okoline", rekao je Mladen Vinković, zapovjednik državne intervencijske postrojbe CZ.

Vojna vježba - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Vojna vježba - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Mi koristimo specijalnu opremu, teška gumena odijela u kojima po ovim temperaturama ne bi smjeli raditi duže od sedam minuta. Morali bi mijenjati posade", rekao je Dragutin Tušek, zapovjednik bojne NBKO.