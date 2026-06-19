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eksplozivne tvrdnje o studentskim prosvjedima

Teške optužbe iz Beograda: "Planirali su građanski rat i atentat na Vučića"

Piše Hina, 19. lipnja 2026. @ 17:35 komentari
Prosvjed u Srbiji
Prosvjed u Srbiji Foto: screenshot/Platforma X
Srbijanske vlasti optužile su studentski pokret za organiziranje kampanje lažnih tvrdnji o uporabi zvučnog oružja na velikom protuvladinom prosvjedu u Beogradu u ožujku prošle godine, tvrdeći da je cilj bio izazvati nerede, destabilizirati državu pa čak i potaknuti građanski rat.
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