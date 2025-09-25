Zastrašujući detalji o brutalnoj taktici ratovanja koju koriste Rusi: "Jedan si je pucao u glavu, drugi ju razbio. Ljudi su poludjeli tamo"

Nedavni ruski napad u opkoljenom gradu Kupjansku ponovno je stavio u fokus neobičnu, ali često vrlo učinkovitu taktiku ratovanja – ulazak kroz podzemne plinovode za probijanje ukrajinskih obrambenih linija.

Prema izvještajima promatračke skupine DeepState, ruski vojnici pokušali su 12. rujna proći ispod rijeke Oskil koristeći plinovod, vozeći se na posebno prilagođenim kolicima i električnim romobilima. Iz tunela su se pojavili u selu Radkivka, a zatim su se razišli prema obližnjim šumama i rubnim dijelovima Kupjanska.

No, taktika također nosi ogromne posljedice za Moskvu. Vojnik Igor Garus iz Sankt Peterburga, rekao je da su se deseci vojnika gušili, počinili samoubojstvo ili umrli u panici i deliriju.

"Ljudi su poludjeli tamo. Jedan si je pucao u glavu. Drugi si je razbio glavu", rekao je Garus.

Ukrajinski Glavni stožer potvrdio je da su Rusi koristili cijev, no naglašava da izlaz nije u samom gradu i da je pod kontrolom branitelja.

Zapovjednik Ukrajinske vojske Yuriy Fedorenko rekao je da su ukrajinske snage poplavile cijev kako bi spriječile manevar. "Kao rezultat toga, cijev je sada blokirana", rekao je prošli tjedan.

Korištenje podzemnih prolaza u ratovanju je praksa stara stoljećima. Vojske su se oduvijek oslanjale na tunele kako bi zaobišle obrane ili se kretale neprimijećeno.

Rusija je usvojila metodu, koristeći plinovode koji su izvan funkcije kako bi zaobišla ukrajinske obrane i prijetnje modernog ratovanja.

Prvi veći slučaj zabilježen je početkom 2024. kod Avdijivke, kada su ruske trupe kilometarima prolazile pod zemljom i izašle iza ukrajinskih linija. Slična taktika ponovljena je 2025. kod Sudzhe, gdje su vojnici danima boravili u cijevima, prešavši više od deset kilometara prije napada.

Visoka cijena

Ruske trupe nisu pretrpjele samo gubitke u borbi, već i unutar samih cijevi. "Svi koji su bili tamo pretrpjeli su oštećenje pluća", rekla je ruska propagandistkinja i ratna blogerica Anastasia Kashevarova.

Serhii Bratchuk, glasnogovornik Južne divizije Ukrajinske obrambene vojske je istaknuo opasnosti od čak i neaktivnih plinovoda, naglašavajući ozbiljne zdravstvene rizike za svakog ruskog vojnika poslanog unutra.

"Mnogi razviju kronične bolesti koje se ne mogu liječiti, postanu invalidi ili umru" rekao je. "Viši ruski časnici nikada nisu visoko cijenili život vojnika – slanje stotina boraca u takve uvjete nije im problem".

Stručnjaci kažu da Ukrajina mora razviti sustavnu obranu protiv ovakvih taktika koje koristi Moskva, piše Kyiv Independent.

Jedna od mjera koje ukrajinske snage koriste za sprječavanje ove taktike je postavljanje bodljikavih žica unutar cijevi, rekao je Ivan Stupak, savjetnik vlade i bivši pripadnik Službe sigurnosti Ukrajine (SBU).

"Postoje fotografije Rusa na internetu koji pokušavaju puzati kroz cijevi. Ukrajinci su ih napunili s puno bodljikave žice. Ako se zapleteš, gotovo je nemoguće sam izaći", nadodao je.