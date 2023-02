Neovisno povjerenstvo koje istražuje seksualno zlostavljanje maloljetnika u Katoličkoj crkvi u Portugalu priopćila je da je dokumentirala slučajeve koji upućuju na najmanje 4815 žrtava.

Neovisno povjerenstvo osnovala je Portugalska biskupska konferencija. Zadatak grupe je ispitati zlostavljanje posljednjih desetljeća. Ističu kako su rezultati koje su objavili "tek vrh ledenjaka".

Predsjednik povjerenstva, dječji psihijatar Pedro Strecht opisao je njegov cilj kao "davanje glasa žrtvama koje šute". Odao je priznanje stotinama onih koji su kontaktirali njegov tim kako bi posvjedočili. "Oni imaju glas i imaju ime", rekao je Strecht.

Komisija je dokumentirala 564 iskustva ljudi koji kažu da su bili žrtve zlostavljanja od strane svećenika ili drugih crkvenih službenika. Razmatrani su slučajevi koji datiraju od polovice prošlog stoljeća.

U mnogim slučajevima, svjedočanstva su se odnosila i na druge maloljetnike koji su bili zlostavljani. Otuda procjena o tisućama žrtava seksualnog zlostavljanja.

Strecht je citirao neka od svjedočenja žrtava, ističući utjecaj koji je zlostavljanje imalo na njih i njihove živote. Kako je rekao, žrtve su pričale o "crnoj rupi" koju su nosile uz sebe nakon traume koju su proživjele, piše BBC.

Predsjednik Portugalske biskupske konferencije José Ornelas, biskup područja Leiria-Fátime, izjavu bi trebao dati naknadno. U nedjelju je rekao tek da je izvješće komisije primio sa zahvalnošću te da će na izvanrednoj sjednici koju je zakazao za 3. ožujka žrtvama ponuditi "pravdu".

Državnim odvjetnicima proslijeđeno je samo 25 predmeta jer su mnogi pali u zastaru.

Komisija je dala prijedlog da se, kod slučajeva seksualnog zlostavljanja maloljetnika, rok do kojeg se prijava takvog kaznenog djela može podići do 30. godine života žrtve. Prema trenutnom zakonu, žrtve kaznenu prijavu mogu podiću do 25. godine života.