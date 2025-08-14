Obavijesti Foto Video Pretražite
Milanović: "Pred Europom su neizvjesne godine, Hrvatska si ne smije dopustiti avanturizam"

Piše Hina, 14. kolovoza 2025. @ 22:39 komentari
Zoran Milanović
Zoran Milanović Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek
Zoran Milanović ustvrdio je i da je Europska unija slabija od globalnih igrača s obzirom na prirodne resurse i tehnološki razvoj.
