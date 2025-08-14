VIDEO Snažno nevrijeme u Dalmaciji: Olujni vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar

Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno kišom, jakim vjetrom i naglim padom temperature zahvatilo je u četvrtak dio Dalmacije

Iza 18 sati snažno grmljavinsko nevrijeme razvilo se na području od Mosora do Kamešnice, a bilo je kiše, pljuskova, grmljavine te ponegdje i tuče.

Najjače nevrijeme zahvatilo je dio od Sinja do Solina te zapadnog dijela Mosora. Tim područjem prolaze brojni hodočasnici koji uoči blagdana Velike Gospe idu prema Sinju, piše Dalmacija Danas.

Udar munje izazvao požar

Na području Podstrane udar munje u brdo Perun izazvao je požar, no kiša ga je brzo ugasila. U Žrnovnici su u vrijeme dolaska nevremena zabilježeni udari vjetra do 100 km/h, a nešto slomljenih grana palo je na prometnice.

Područja koja je zahvatilo nevrijeme bilježe snažan pad temperature zraka. Primjerice, u Dubravi je temperatura pala s 31 na 19, a pad od čak 15 stupnjeva u kratko vrijeme zabilježen je u Cisti Velikoj. Tamo je temperatura pala s 32 do 17 stupnjeva.

Inače, ovo je drugi dan zaredom da grmljavinsko nevrijeme zahvaća sinjsko područje. Jučer je palo oko 40 mm kiše, danas nešto manje, no od početka mjeseca grad je primio 70 litara kiše po četvornome metru, znatno više od prosjeka za kolovoz.