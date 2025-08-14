Stručnjak o nasilju u Srbiji: "Vučićev režim je uzdrman, koristi iste taktike kao i Milošević"

Srbijom i dalje bjesne prosvjedi. Ovoga puta otišlo se korak dalje - pa se potezalo i oružje.

Devet mjeseci nakon tragedije u kojoj je život izgubilo 16 osoba, nitko nije odgovarao. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužuje druge da nisu objektivni.

Reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković o situaciji u Srbiji razgovarao je sa Predragom Petrovićem, stručnjakom s beogradskog Instituta za sigurnosnu politiku.

Predrag Petrović, Beogradski centar za sigurnosnu politiku Foto: Dnevnik Nove TV

"Svakako je činjenica to da dolazi do intenziviranja nasilja i nasilnih incidenata. Imamo organizirano nasilje u koje se uključuju partijski lojalisti među kojima ima jako veliki broj huligana i ljudi iz kriminalne sredine koji napadaju demonstrante", rekao je Petrović.

Na pitanje može li nasilje ići u korist vladajućima, Petrović je rekao da se ono zasad pokazalo veoma kontraproduktivno.

"Vučićev režim koristi taktike kao i Miloševićev"

"Gdje to vodi je teško procijeniti. Imamo najave od strane vlasti da će dalje eskalirati. Najavili su hapšenja ljudi koji su odgovorni, naravno misleći tu na građane, ne na partijske lojaliste i najave da će dalje uspostaviti još čvršću kontrolu nad policijom i pravosuđem", dodao je stručnjak.

Dodao je i da je ubacivanje lojalista među prosvjednike stara taktika.

"To je koristio i režim Slobodana Miloševića. Sad su stvari postale mnogo očiglednije. Policija ne reagira jer je vrh sigurnosnog aparata vezao za sudbinu režima na vlasti i oni su među partijskim lojalistima", naveo je Petrović.

Smatra da je režim Aleksandra Vučića poprilično uzdrman.

"U obraćanjima možemo vidjeti da predsjednik emotivno i zdravstveno ne djeluje najbolje. Mogli smo vidjeti da sve one lojaliste da je to gotovo maksimum koji oni u ovom momentu mogu izvesti na ulice", naveo je i zaključio da je još jedna od otegotnih okolnosti to što se Srbija suočava s teškom ekonomskom situacijom.