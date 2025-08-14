Širokobriježani komentirali najavljeno klanjanje: "To je samopromoviranje ili provokacija"

Debakl najavljenog klanjanja muslimanskih vjernika u Širokom Brijegu. Radikalni imam Sanin Musa, koji je organizirao klanjanje i najavljivao ga, završio je na obavijesnom razgovoru na policiji.

On je, naime, pozvao 1000 muslimanskih vjernika na klanjanje uoči Velike Gospe, kada se očekuju tisuće vjernika. U vrijeme kad je najavio okupljanje, danas se pojavilo točno šest njegovih pristalica. Situaciju su komentirali i stanovnici Širokog Brijega.

"Previše se nabija tenzija, a šta je pozadina, vjerski sigurno nije, ne bih rekao. Tko će doći u Široki, što bi ja sad išao u Gornju Maoču moliti i nositi križ, nema smisla. Moli u džamiji, moli u crkvi, svatko svoje i maši svojim zastavama. Moli svoga Boga i to je to", rekao je Ivan Čović.

Ivan Čović Foto: Dnevnik Nove TV

"Ovdje nema muslimana općenito, nema njihove bogomolje, a oni se po ulicama nikada nisu molili. To je samo provokacija", dodala je prolaznica.

"Nitko nikome ne brani moliti se, ali imaju mjesta prikladna za molitvu – bilo koje vjere", komentirao je Mirko.

Robert Planinić Foto: Dnevnik Nove TV

"Kao što katolici idu u crkvu tako i oni imaju svoje vjerske objekte gdje se to može raditi normalno. Po meni je ovo provokacija ili samopromoviranje", dodao je Robert Planinić.