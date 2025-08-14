Dva potresa u razmaku od minute pogodila turističku destinaciju: "Tresli su se prozori"

Dva potresa pogodila su Grčku u razmaku od nekoliko sekundi.

Prvi potres, jačine 4.1 prema Richteru osjetio se u 17:46 po lokalnom vremenu.

Epicentar mu je bio na dubini od pet kilometara, 18 kilometara od Malesine - gradića u središnjoj Grčkoj.

Minutu kasnije osjetio se i drugi potres jačine 3.5 po Richteru. Epicentar mu je bio na dubini od 17 kilometara, 17 kilometara od Malesine.

Korisnici su na EMSC-u napisali su da su osjetili podrhtavanja te da je potres potrajao desetak sekundi.

"Prozori su se tresli nekoliko sekundi", naveo je jedan korisnik. Drugi je napisao: "Malo nas je protreslo".