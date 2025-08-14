VIDEO Kaos u Srbiji: Demolirane prostorije SNS-a, lete baklje i boce

Studenti u blokadi pozvali su građane da izađu na ulice gradova diljem Srbije.

Prosvjedi se, između ostalog, održavaju na tri lokacije u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Valjevu, Smederevu i u više od 20 gradova i općina u Srbiji.

Parola prosvjeda, ranije su objavili studenti, je "Večeras pucate po šavovima".

Demolirane prostorije SNS-a

Dio demonstranata demolirao je prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

Najprije su razbili prostorije SNS-a, a potom su pojedini ušli u prostorije te stranke i iznijeli stolice, kartone jaja, vodu i druge predmete.

Prostorije su gađali jajima, a zatim ih polili crvenom i bijelom bojom. N1 Srbija javlja i da su se prosvjednici uputili i na drugu lokaciju gdje se nalaze prostorije SNS-a.

Ko seje vetar, žanje buru!



Novi Sad, trenutno... pic.twitter.com/WfydWlqulG — Srđan Crnjanski (@CrnjanskiSr) August 14, 2025

Ispaljena i pirotehnička sredstva

U Beogradu su masovno ispaljena pirotehnička sredstva na građane u Ulici kneza Miloša. Iz smjera naprednjaka letjele su baklje, plastične boce i petarde.

Žandarmerija je potisnula demonstrante bliže Vladi Srbije, dok su aktivisti SNS-a ostali pozicionirani ispred prostorija te stranke u Ulici kneza Miloša.

Tijekom ispaljivanja pirotehnike Žandarmerija se nalazila između dvije skupine.

Novi prosvjedi održavaju se nakon uličnih sukoba od utorka, kad su SNS-ovci napali građane. Jedni druge optužuju za početak sukoba. Demonstracije u Srbiji traju već devet mjeseci zbog smrti 16 osoba u padu nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu.

Incidenti i dan ranije u Novom Sadu

Incidenti su i dan ranije zabilježeni u Novom Sadu, gdje su okupljeni simpatizeri SNS-a građane zasuli pirotehničkim sredstvima, dok je u Beogradu došlo do okršaja policije i okupljenih, a bio je bačen i suzavac u nekoliko navrata.

Studenti su ranije uputili apel građanima da iz sigurnosnih razloga ne dovode životinje niti djecu na prosvjede.

"Okupljanja ovog tipa podrazumijevaju pojačanu buku, gužvu i nepredvidive situacije koje mogu ugroziti njihovu sigurnost i izazvati stres. Naša je zajednička odgovornost da brinemo o najosjetljivijima", napisali su studenti Pravnog fakulteta na društvenim mrežama.

Stručnjak: "Teško je procijeniti gdje to vodi"

"Svakako je činjenica to da dolazi do intenziviranja nasilja i nasilnih incidenata. Imamo organizirano nasilje u koje se uključuju partijski lojalisti među kojima ima jako veliki broj huligana i ljudi iz kriminalne sredine koji napadaju demonstrante", rekao je Predrag Petrović, stručnjak s beogradskog Instituta za sigurnosnu politiku za Dnevnik Nove TV.

"Gdje to vodi je teško procijeniti. Imamo najave od strane vlasti da će dalje eskalirati. Najavili su hapšenja ljudi koji su odgovorni, naravno misleći tu na građane, ne na partijske lojaliste i najave da će dalje uspostaviti još čvršću kontrolu nad policijom i pravosuđem", dodao je stručnjak.

Dodao je i da je ubacivanje lojalista među prosvjednike stara taktika.

"To je koristio i režim Slobodana Miloševića. Sad su stvari postale mnogo očiglednije. Policija ne reagira jer je vrh sigurnosnog aparata vezao za sudbinu režima na vlasti i oni su među partijskim lojalistima", naveo je Petrović.