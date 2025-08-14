Strava u školi plesa: Trenera sumnjiče za višegodišnje spolno uznemiravanje maloljetnica

Trenera u školi plesa sumnjiči se da je počinio ukupno pet kaznenih djela iz domene kaznenih djela protiv spolne slobode i kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta na štetu dvije maloljetne ženske osobe.

Sve je, navodno pokrenula majka jedne od djevojčica koja je prijavila da je plesni trener njezino dijete učestalo spolno uznemiravao nepune četiri godine koliko je trenirala ples.

Prema navodima prijave, školarku je navodno 31-godišnjak neprimjereno dirao po stražnjici i tražio da ona njega češka. A dok su bili na gostovanjima u raznim gradovima diljem zemlje, pozivao ju je u svoju sobu, dirao po intimnim dijelovima, dolazio joj u krevet i zvao da ona uđe u njegov, saznaje Jutarnji list.

Navodno je slično prošla i njena godinu dana starija kolegica.

"Kriminalističko istraživanje se nastavlja. Više detalja ne možemo iznositi isključivo zbog zaštite dostojanstva žrtve te sprječavanja sekundarne viktimizacije", potvrdili su iz PU zagrebačke za Jutarnji.

Tužiteljstvo je u konačnici donijelo rješenje o provođenju istrage zbog pet kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina. Istraga se nastavlja, što znači da nije isključeno da će popis žrtava još rasti.

"Kao pedagoški animator oštro sve to osuđujem. Ja bih takve osobe kastrirao. Radim s djecom već 11 godina i nikada nikakvih problema nije bilo. U šoku sam zbog tih optužbi. Svugdje su s nama išli ili roditelji, trener... Pa ja sam za čak dva organiziranja natjecanja dobio plakete. Ja sam voditelj i pedagog, kroz moje plesne grupe prošlo je tisuću djece i nikad nikakvih primjedbi ili neugodnosti nije bilo", rekao je nedavno u svoju obranu, među ostalim, 31-godišnji trener plesa i direktor tvrtke s adresom na području Dalmacije, koji je na prijedlog zagrebačkog tužiteljstva završio u Remetinečkom pritvoru.