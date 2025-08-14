Voće neobičnog izgleda osvaja posebnom bojom i okusom: "Neki su skeptični, ali kad probaju..."

Kad pomislimo na lubenicu, prva asocijacija je tamnozelena kora i sočno crveno meso. No postoji i nešto drugačija sorta, koja osvaja posebnom bojom i okusom! Dok neki biraju provjerene okuse, drugi se odlučuju za nešto egzotičnije. U Lipju raste neobična, žuta lubenica - slatka i posebnog izgleda. Riječ je o staroj sorti, koja, zahvaljujući upornim domaćim proizvođačima, ponovno pronalazi put do naših stolova. Više o ovoj temi pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Elvire Gašparović: