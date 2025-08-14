Inflacija u porastu, ali i kupovina automobila: Dizelaši nepopularni, evo gdje je najviše prodanih

Domaći vozači vole nove automobile, kojih u odnosu na prošlu godinu, ima više na cestama. Osim novih, u porastu je kupovina i rabljenih automobila. Novi su ipak iz aspekta sigurnosti, u prvom planu.

"Prodaja automobila je dobra, nekih 7 posto bolja ukupno nego prošle godine, odnosno ako se gleda samo srpanj, čak 11 posto su bolji rezultati nego srpanj prošle godine", rekao je Hrvoje Paver, HGK.

Od ukupnog broja prodanih automobila najviše ih je prodano u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji - gotovo 42 posto, odnosno nešto manje od 20 tisuća. Na drugom mjestu je Splitsko dalmatinska, na trećem Istarska županija. Na začelju su Virovitičko podravska, odnosno Ličko senjska sa 196, odnosno 193 prodana nova automobila.

Mijenja se i slika onoga što kupujemo.

"Gotovo polovina kupljenih novih vozila su benzinska vozila, tek 12 posto su dizelska. Hibridna - zanimljivo čine 35 posto, dok električna vozila su na 1,1 posto, samo 510 vozila je isporučeno", dodao je Paver

Glavni razlog krije se u relativno lošoj infrastrukturi, a sve detalje pogledajte u prilogu novinara Nove TV, Vanje Margetića.