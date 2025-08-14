VIDEO Gori na Braču, požar se širi na obližnju šumu: "Borimo se"

U kasnim večernjim satima na području općine Milna na Braču buknuo je požar. Vatrogasci još izlaze na požarište, ometa ih i vjetar.

Bučno je i užurbano u DVD-u Supetar, a kako su kratko ispričali za DNEVNIK.hr, trenutno ne mogu davati konkretne informacije jer još uvijek vozila s vatrogascima izlaze na teren.

"Trenutno je ludilo, vatrogasne postrojbe još izlaze na teren, ne znamo ni točan broj. Bore se svi", rekli su vatrogasci.

Vatra za sad ne prijeti kućama, požar se proširio na okolnu šumu, a gašenje bi mogao otežati i vjetar.

Iako je za to područje najavljena mjestimična kiša, za sad im ni ona ne pomaže.