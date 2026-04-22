Svako šesto voće i povrće u trgovinama nepravilno označeno, inspekcija otkrila brojne propuste

Primjena novog pravilnika o označavanju voća i povrća i dalje zapinje, iako bi kupcima trebao osigurati jasne informacije o podrijetlu proizvoda. Nadzori pokazuju da se pravila u praksi još uvijek često ne poštuju. Od početka primjene pravilnika poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata provela je stotine nadzora te utvrdila više od stotinu nepravilnosti. U znatnom broju slučajeva trgovci nisu pravilno označili zemlju podrijetla proizvoda.

Problem se, prema trgovcima, najčešće javlja zbog česte rotacije robe i tehničkih poteškoća u označavanju, uključujući ispis etiketa i ručno označavanje. S druge strane, udruge za zaštitu potrošača upozoravaju da je cilj pravilnika upravo osigurati transparentnost te traže dosljednije kontrole i sankcioniranje nepravilnosti.

Uvoz voća i povrća i dalje je znatan, a potrošači ističu kako im je zemlja podrijetla jedan od ključnih kriterija pri kupnji. Ministarstvo poručuje kako su pravila jasna te očekuje od svih sudionika u lancu distribucije da ih u potpunosti poštuju. Za nepridržavanje pravilnika predviđene su novčane kazne.

