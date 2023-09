VIDEO Snažne eksplozije na Krimu i u Rusiji: Ukrajina ponovo napala rusku mornaricu na okupiranom poluotoku

Ruska novinska agencija RIA je, pozivajući se na ministarstvo obrane, objavila da je uništeno pet ukrajinskih podmorskih dronova koji su napali rusku mornaricu u Crnom moru.

Vijest o napadu objavljena je nedugo nakon što je ruska zračna obrana iznad Krima uništila zračnih 11 dronova.

Međutim, stanovnici Jevpatorija su za medij Suspilne rekli da su na okupiranom poluotoku čuli eksplozije. Zbog napada je zatvoren most koji povezuje Rusiju i Krim.

💥💥💥 EXPLOSIONS IN 🇷🇺-OCCUPIED CRIMEA



⚡️⚡️⚡️ Large explosions in 🇷🇺-occupied Crimea.



👉 After Ukraine’s 🇺🇦 successful attacks on the 🇷🇺 Black Sea Fleet last night in Crimea, it appears 🇺🇦 is going at it again. pic.twitter.com/A8P0bymWzq — Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 14, 2023

⚡️A powerful explosion occurred in the temporarily occupied #Yevpatoriya (#Crimea) at night. Local Telegram channels published photos and video.



According to Russian state media reports, Russian air defenses allegedly destroyed 11 drones over the territory of temporarily… pic.twitter.com/I64DoX3nSY — KyivPost (@KyivPost) September 14, 2023

Ovo je najnoviji u nizu ukrajinskih napada na Krim. Jučer je krstarećim projektilima napadnuta ruska flota u Sevastopolu, a prošlog su mjeseca Ukrajinci izveli desant na Krim.

Osim na Krimu, rano jutros dogodila se velika eksplozija i u ruskom gradu Saratovu, koji se nalazi 1000 kilometara od ukrajinske granice. Gradske vlasti su objavile da je ondje u polju eksplodirao plinovod, nakon čega je požar zahvatio dva hektra zemlje.