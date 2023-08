Desant na Krim! Ukrajinci se iskrcali na otetom poluotoku, objavljena dramatična snimka uništenja raketne baze

Snage Glavne obavještajne uprave ukrajinskog Ministarstva obrane izvele su desant na Krim. Na poluotok koji je anektirala Rusija iskrcali su se njihovi pripadnici te su razvili ukrajinsku zastavu. U napadu je sudjelovala i ukrajinska mornarica kao i zrakoplovstvo.

Prema službenim informacijama operacija je započela oko pet sati ujutro i još uvijek traje. Potvrdio je to i Andrij Jusov, predstavnik Glavne obavještajne uprave. "Naši pripadnici su se iskrcali na poluotok u sklopu specijalne operacije", rekao je Jusov, koji je potvrdio da su akciju izveli pripadnici mornarice potpomognuti zrakoplovstvom.

Tvrdi da su dosad ispunili sve zadaće te da na ukrajinskoj strani nema gubitaka, ali da je ruska strana pretrpjela velike gubitke u ljudsvu i tehnici. "Specijalna operacija se nastavlja, još nećemo iznijeti sve detalje", rekao je Jusov.

Soldiers of the Main Intelligence Directorate planted the #Ukrainian flag during their landing in the annexed #Crimea. pic.twitter.com/pVu7M4upHG