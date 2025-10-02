VIDEO Albanski premijer na samitu ismijao Trumpa, pridužili se Macron i Alijev: "Trebaš nam čestitati..."

Manjak geografskog znanja američkog predsjednika Donalda Trumpa postalo je predmet šale među svjetskim čelnicima na samitu u Kopenhagenu u četvrtak.

Albanski premijer Edi Rama snimljen je kako razgovara o Trumpu s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim na sastanku Europske političke zajednice u Kopenhagenu u četvrtak.

"Trebali biste nam se ispričati… jer nam niste čestitali na mirovnom sporazumu koji je predsjednik Trump sklopio između Albanije i Azerbajdžana", rekao je Rama Macronu, što je nasmijalo Alijeva. "Žao mi je zbog toga", uzvratio je u šali Macron.

Trump je više puta zamijenio Armeniju i Albaniju dok je govorio o svojim naporima da riješi dugotrajne napetosti između Armenije i Azerbajdžana, javlja Politico.

"Riješio sam ratove koji su bili nerješivi. Azerbajdžan i Albanija, to je trajalo jako, jako dugo, imao sam premijere i predsjednike u svom uredu", rekao je Trump prošlog mjeseca u gostovanju na Fox Newsu.

The Prime Minister of Albania came up to Macron and Azerbaijani President Aliyev and joked about how Trump had resolved the conflict between Albania and Azerbaijan. pic.twitter.com/T0vHW1pUES — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 2, 2025

A tijekom zajedničke konferencije za novinare s britanskim premijerom Keirom Starmerom, Trump je izjavio: "Riješili smo Aber-bajdžan i Albaniju", pri čemu je izobličio ime jedne zemlje, a drugu potpuno pobrkao.

Trump je posredovao u sporazumu između čelnika Armenije i Azerbajdžana u Bijeloj kući u kolovozu, pri čemu su se obje zemlje obvezale okončati desetljeća sukoba i proširiti suradnju s Washingtonom.

Zamjena Armenije i Albanije nije prvi slučaj u kojem je Trump pokazao upitno poznavanje geografije.

Na predizbornom skupu 2023. pobrkao je Mađarsku i Tursku, nazvavši mađarskog premijera Viktora Orbána "vođom Turske" i rekavši da njegova zemlja ima frontu s Rusijom.