VIDEO Albanski premijer na samitu ismijao Trumpa, pridužili se Macron i Alijev: "Trebaš nam čestitati..."

Manjak geografskog znanja američkog predsjednika Donalda Trumpa postalo je predmet šale među svjetskim čelnicima na samitu u Kopenhagenu u četvrtak.
Albanski premijer Edi Rama snimljen je kako razgovara o Trumpu s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim na sastanku Europske političke zajednice u Kopenhagenu u četvrtak.
"Trebali biste nam se ispričati… jer nam niste čestitali na mirovnom sporazumu koji je predsjednik Trump sklopio između Albanije i Azerbajdžana", rekao je Rama Macronu, što je nasmijalo Alijeva. "Žao mi je zbog toga", uzvratio je u šali Macron.
Trump je više puta zamijenio Armeniju i Albaniju dok je govorio o svojim naporima da riješi dugotrajne napetosti između Armenije i Azerbajdžana, javlja Politico.
"Riješio sam ratove koji su bili nerješivi. Azerbajdžan i Albanija, to je trajalo jako, jako dugo, imao sam premijere i predsjednike u svom uredu", rekao je Trump prošlog mjeseca u gostovanju na Fox Newsu.
A tijekom zajedničke konferencije za novinare s britanskim premijerom Keirom Starmerom, Trump je izjavio: "Riješili smo Aber-bajdžan i Albaniju", pri čemu je izobličio ime jedne zemlje, a drugu potpuno pobrkao.
Trump je posredovao u sporazumu između čelnika Armenije i Azerbajdžana u Bijeloj kući u kolovozu, pri čemu su se obje zemlje obvezale okončati desetljeća sukoba i proširiti suradnju s Washingtonom.
Zamjena Armenije i Albanije nije prvi slučaj u kojem je Trump pokazao upitno poznavanje geografije.
Na predizbornom skupu 2023. pobrkao je Mađarsku i Tursku, nazvavši mađarskog premijera Viktora Orbána "vođom Turske" i rekavši da njegova zemlja ima frontu s Rusijom.