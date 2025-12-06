Ubojica iz Međimurja i dalje u bijegu, a na njegovu FB-u izlaze nove objave: Tko to radi?

Policijska uprava Murske Sobote u suradnji s hrvatskom policijom nastavlja potragu za Josipom Oršušom, pozivajući građane da im se jave s informacijama te upozoravajući da je 40-godišnjak koji je u četvrtak pucao u dvije žene, od kojih je jedna umrla, vjerojatno naoružan.

U međuvremenu, na Facebook profilu osumnjičenog pojavljuju se novi storiji, a nije poznato objavljuje li ih osumnjičeni osobno ili netko drugi ima pristup njegovu profilu, piše eMeđimurje i dodaje da se na najnovijem storiju vidi fotografija djeteta koje stoji ispred automobila, a u pozadini ide pjesma s porukom: "Za tebe uvijek bit ću tu, s kraja svijeta ja ću doći."

Objave se pojavljuju u trenutku dok policija nastavlja opsežnu potragu za osumnjičenim, koji je od četvrtka navečer u bijegu. Policija zasad nije komentirala objave.