Venezuela povukla važan potez nakon Trumpova napada: Pogledajte što se gomila u skladištima

Venezuelska državna naftna kompanija PDVSA počela je smanjivati proizvodnju s obzirom na to da je američka blokada zaustavila izvoz, pa se bareli gomilaju u skladištima, rekli su izvori za Reuters.

Washington je u prosincu blokirao tankere u najnovijoj u nizu kaznenih mjera koje su počele još 2015. godine, za mandata predsjednika Baracka Obame.

Prije nešto više od 10 godina SAD je Venezuelu proglasio "prijetnjom za nacionalnu sigurnost", uz sankcije skupini venezuelskih dužnosnika zbog, kako su naveli, podrivanja demokratskih procesa i kršenja ljudskih prava. Meta mjera nije energetski sektor ni venezuelsko gospodarstvo, poručio je tada kabinet Baracka Obame.

Obamin nasljednik u Bijeloj kući Donald Trump uveo je pak za prvog mandata, u proljeće 2019. godine, embargo na venezuelsku naftu i zabranio domaćim kompanijama kupnju nafte od PDVSA i od njezinih podružnica. Tvrtke iz drugih zemalja riskirale su pak pristup američkom bankovnom sustavu.

Na početku drugog mandata u Bijeloj kući Trump je pak Chevronu produljio dozvolu za poslovanje u Venezueli, a crno zlatno kupovale su tijekom nekoliko mjeseci i zemlje poput Španjolske.

Krajem prošle godine Bijela kuća ponovno je pojačala blokadu venezuelskog naftnog sektora, a Trump je za vikend najavio i naftnu "karantenu".

Puna skladišta

Prema riječima neimenovanih izvora, PDVSA je u takvim uvjetima zatražila smanjenje proizvodnje od kompanija kojima upravlja u suradnji sa stranim partnerima, uključujući poduzeće Petrolera Sinovensa, osnovano u suradnji s kineskom državnom naftnom kompanijom CNPC.

Zahtjev obuhvaća i kompanije Petropiar i Petroboscan, koje venezuelska tvrtka vodi u suradnji s američkim Chevronom, te Petromonagas, rekli su izvori.

Petromangasom su ranije zajednički upravljali PDVSA i ruska državna naftna kompanija Roszarubezhneft, a sada tom kompanijom upravlja samo PDVSA, napominje Reuters.

PDVSA i CNPC nisu odmah odgovorili na Reutersov upit da komentiraju situaciju. Iz Chevrona su u nedjelju rekli da i dalje posluju "u potpunom skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima", ne navodeći pojedinosti.

Radnici u Sinovensi u nedjelju su se pripremali za isključivanje oko 10 skupova naftnih bušotina na zahtjev PDVSA, rekao je jedan od izvora, s obzirom na to da su skladišta prepuna ekstra teške nafte i da nema "razrjeđivača" za naftu.

No, bušotine mogu u kratkom roku ponovno početi s vađenjem nafte, dodao je izvor.

Jednim dijelom Sinovensine proizvodnje Venezuela inače servisira dug prema Kini. No, dva supertankera pod kineskom zastavom na putu prema Venezueli prekinula su plovidbu krajem prosinca, pokazuju LSEG‑ovi podaci.

U Petromonagasu radnici su počeli smanjivati proizvodnju krajem prošlog tjedna dok cjevovodom ponovno ne počnu pristizati "razrjeđivači", rekao je drugi izvor.

Chevron pak još nije smanjivao proizvodnju jer ima nešto mjesta za skladištenje zaliha, osobito u Petropiaru, a tankeri i dalje utovaruju naftu. Međutim, ni Chevronova plovila nisu od četvrtka isplovila iz venezuelskih voda, a skladišni kapaciteti u Petroboscanu ograničeni su, što bi u konačnici moglo dovesti do smanjivanja, rekao je drugi izvor.

Nafta čeka u lukama

PDVSA muku muči s nastavkom poslovanja u uvjetima pritiska iz Washingtona, ali infrastruktura kompanije nije stradala u američkim napadima tijekom vikenda. Uz blokade tankera i niže cijene, kompaniju muči i popravak IT sustava nakon kibernetičkih napada u prosincu, rekli su zaposlenici.

Venezuelska ministrica nafte Delcy Rodriguez, koja je privremeno preuzela predsjedničku dužnost, rekla je u prosincu da će Venezuela nastaviti proizvoditi i izvoziti naftu unatoč američkim mjerama.

No američki pritisak prisilio je PDVSA da naftu od kraja prošle godine skladišti na tankerima i da zakoči isporuke iz glavne luke Jose. Ako napunjeni tankeri ne budu mogli napustiti luke, daljnja smanjenja proizvodnje bit će neizbježna, objašnjavaju poslovni čelnici i stručnjaci iz naftnog sektora.

Nakon što je napunila više od 45 posto ukupnoga kopnenog skladišnog kapaciteta od 48 milijuna barela te loživo ulje usmjerila u otvorene otpadne bazene, PDVSA je prije dva tjedna sirovu naftu i goriva počela skladištiti u tankerima na moru. Trenutačno se više od 17 milijuna barela nalazi na brodovima koji čekaju isplovljavanje, pokazuju podaci portala TankerTrackers.com.

U nedjelju nijedan tanker nije pristao u luku Jose radi utovara nafte, bilo za izvoz, bilo za domaću opskrbu, navodi se na portalu TankerTrackers.com.

PDVSA je u drugoj polovini prošle godine pojačala uvoz prijeko potrebne "lake" nafte kojom razrjeđuje domaću naftu s vrlo visokim udjelom sumpora, no u prosincu joj je američka blokada donijela probleme u dopremi nafte iz Rusije.

Najveće svjetske rezerve

U studenom je Venezuela proizvodila oko 1,1 milijun barela nafte dnevno, od čega je izvozila njih 950.000, no isporuke su u prosincu zbog američkih mjera otprilike prepolovljene, na oko 500.000 barela nafte dnevno, pokazuju preliminarni podaci temeljeni na kretanju brodova.

U Venezueli se nalazi oko 17 posto svjetskih rezervi nafte, odnosno 303 milijarde barela, više nego u vodećoj članici Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), Saudijskoj Arabiji, pokazuju podaci londonske udruge stručnjaka za energetiku Energy Institute.

Najveći dio tih rezervi čini teška nafta u regiji Orinoco u središnjoj Venezueli.

Tijekom 1970-ih Venezuela je proizvodila čak 3,5 milijuna barela nafte dnevno, što je tada predstavljalo više od sedam posto svjetske proizvodnje. Tijekom 2010-ih proizvodnja je pala ispod dva milijuna barela nafte dnevno, a prošle godine na oko 1,1 milijun barela nafte dnevno, odnosno tek jedan posto svjetske proizvodnje.

Godine 2019. venezuelski predsjednik Nicolas Maduro i ministrica nafte Delcy Rodriguez najavili su petogodišnji plan koji je predviđao veću proizvodnju minerala u ulozi alternative proizvodnji nafte.

Venezuela je članica utemeljiteljica OPEC‑a, zajedno s Iranom, Irakom, Kuvajtom i Saudijskom Arabijom.