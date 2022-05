Vijeće UN-a za ljudska prava usvojilo je u četvrtak rezoluciju o otvaranju u istrage o mogućim ratnim zločinima ruskih vojnika u području Kijeva i šire, što je Rusija nazvala političkim obračunom. Zamjenica ministra vanjskih poslova Ukrajine Emine Džaparova svjedočila je o potresnom događaju u Ukrajini.

Članovi su velikom većinom (33 za, dva protiv) donijeli rezoluciju kojom traže da se komisiji naredi da istraži događaje u regijama oko Kijeva i drugim područjima poput Sumija koje su privremeno kontrolirale ruske snage.

"Područja... koja su bila pod ruskom okupacijom krajem veljače i ožujka doživjela su najstrašnija kršenja ljudskih prava na europskom kontinentu u posljednjih nekoliko desetljeća", rekla je Vijeću zamjenica ministra vanjskih poslova Ukrajine Emine Džaparova.

Dok se obraćala putem videolinka, Džaparova je podigla crtež za koji je rekla da ga je napravio 11-godišnji dječak koji je silovan pred svojom majkom. "Zapravo je nakon toga izgubio sposobnost govora i jedini način na koji komunicira je crnim linijama", rekla je. Glasnogovornik ruske diplomatske misije nije odgovorio na zahtjev da komentira slučaj.

Prema pravilima UN-a, ruski izaslanik imao je pravo u četvrtak govoriti na sjednici, no njegovo mjesto bilo je prazno u znak prosvjeda.

"Umjesto da raspravlja o pravim uzrocima koji su doveli do krize u ovoj zemlji i da traži načine za njihovo rješavanje, 'kolektivni zapad' organizira još jedan politički napad kako bi demonizirao Rusiju", naveo je veleposlanik Moskve pri UN-u u Ženevi Genadi Gatilov u izjavi poslanoj u emailu prije glasanja. Kina i Eritreja jedine su glasale protiv rezolucije.

"Primijetili smo da je posljednjih godina politizacija i konfrontacija u (Vijeću) u porastu što je ozbiljno utjecalo na vjerodostojnost, nepristranost i solidarnost", rekao je veleposlanik Chen Xu.

Rusija je suspendirana iz 47-članog Vijeća UN-a za ljudska prava prošlog mjeseca zbog navodnih kršenja ljudskih prava u Ukrajini, iako Moskva tvrdi da se sama povukla. UN je u četvrtak zatražio prekid bombardiranja škola u Ukrajini i osudio njihovo korištenje u vojne svrhe, na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a.

"Ti napadi na škole moraju prestati", rekao je visoki dužnosnik UNICEF (UN-ov fond za djecu) Omar Abdi. "Do prošlog tjedna najmanje 15 od 89 škola na istoku zemlje oštećena je ili bombardirana od početka rata 24. veljače", rekao je.

"Stotine škola diljem zemlje ili su pogođene teškim topništvom, zračnim napadima ili eksplozivom u naseljenim područjima, a druge su škole korištene kao skloništa, skladišta za vojne svrhe što će imati dugoročne posljedice za povratak djece u školu", rekao je Abdi.

Today Ukraine’s 🇺🇦 Deputy Foreign Minister @EmineDzheppar showed this picture, by an 11 year old boy who was raped by Russian forces in front of his mother.



He is still too traumatised to speak.



The @UN_HRC must vote today to establish a new inquiry into violations by Russia. pic.twitter.com/xXrCM8weZl