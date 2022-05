Dvoje branitelja Mariupolja vjenčalo se u čeličani Azovstal. Valerija Karpilenko i njezin suprug Andrij bili su u braku samo tri dana. Andrij, pripadnik ukrajinske Nacionalne garde ubijen je samo tri dana nakon što se oženio za ljubav svojeg života.

Brojni branitelji se tjednima skrivaju od ruskih napada u tunelima ispod čeličane Azovstal u Mariupolju.

"Braniteljica Mariupolja Valerija Karpilenko 'Nava' postala je nevjesta, supruga i udovica u Azovstalu", objavila je ukrajinska Nacionalna garda.

"5. svibnja vjenčali su se ukrajinski graničar Andrij 'Brada' i djevojka iz Azova, a on je ubijen tri dana kasnije", dodaje se u objavi.

#Mariupol defender Valeriia Karpylenko and #Ukrainian border guard Andrii got married on May 5 in #Azovstal with foil rings💍



