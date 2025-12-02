Rusija objavila video o osvajanju važnog uporišta, a ukrajinski vojnici to negiraju: "Rusi žele mir samo kako bi nas opet napali"

Dok se na relaciji Ukrajina-SAD-EU-Rusija pokušava posložiti mirovni sporazum, na ukrajinskom frontu, među ukrajinskim vojnicima vlada velika skepsa da će se postići mir. Čak i ako to uspije, vojnici ne vjeruju da će potrajati jer vjeruju da motiv Rusije da pokori Ukrajinu neće nestati, bilo to sada ili za nekoliko godina s novom vojskom.

"Oružane snage Ukrajine sada su glavna prepreka između mirnog civilnog života Ukrajinaca i našeg lošeg susjeda", kaže ukrajinski topnik kodnog naziva "Kelt" za Associated Press negdje na granici Dnjepropetrovske i Donjecke regije.

"Ovo primirje bit će kratkotrajno, za obnovu ruskih snaga - na nekih tri ili pet godina - i one će se vratiti", rekao je "Kelt" bivši prodavač namještaja iz Kijeva dok je zvuk tutnjave topništva odjekivao oko njega.

Bojište u Ukrajini - 3 Foto: Afp

Serhii Filimonov, zapovjednik bataljuna Da Vinci Vukovi, bio je zabrinut da bi sporazum Rusiji dao sve što joj je potrebno za ponovni napad.

"Mislim da bi bilo lijepo za Ruse, da završe rat, ukinu sankcije, pripreme se za novi rat i ponovno napadnu", rekao je. "Ne vjerujem da može biti mira prije nego što Rusija bude uništena ili barem da se promijeni vodstvo."

Filimonov je opisao kako su ruske trupe nakratko ušle u istočni grad Pokrovsk, ključno logističko središte u Donjeckoj regiji, ali su potisnute. Njegova brigada uspjela je održati svoj dio obrambene linije, ali su je često iznevjeravale susjedne jedinice pune neiskusnih regruta.

Ima li Ukrajina još snage?

Bojište u Ukrajini - 2 Foto: Afp

Da bi pojačali svoje tvrdnje, Rusija je objavila i video s prizorima ruskih vojnika koji se navodno šetaju kroz Pokrovsk i pokazuju rusku zastavu. Reuters je potvrdio autentičnost videa, što se tiče lokacije, ali ne i točan datum nastanka.

The Russian Defense Ministry released a video purporting to show its soldiers in the center of the frontline Ukrainian town of Pokrovsk. Ukraine has made no acknowledgement that the place has fallen into Russian hands https://t.co/g4TbKnQP3k pic.twitter.com/V1AkgNortF — Reuters (@Reuters) December 2, 2025

No ako ovo i je istina, veliki proboj ruskih snaga ovisit će o sposobnosti Ukrajine da poveća i održi broj svojih vojnika, rekao je američki vojni analitičar i akademik Rob Lee.

"Ukrajini nedostaje ljudstva, nedostaju rezerve", rekao je. "Sve što je potrebno jest da se jedna ukrajinska brigada stvarno muči, a onda Rusija može napredovati."

Taras Chmut, ukrajinski vojni stručnjak i prikupljač sredstava, rekao je u petak za javnu televiziju Suspilne da mnoge bojne na frontu čine samo 20 boraca, umjesto uobičajenih 400-800.

Iako Ukrajina mobilizira i do 30.000 regruta mjesečno, mnogi od njih pronađu način da izbjegnu služenje vojnog roka ili se pokažu nesposobnima zamijeniti vojnike na prvoj crti bojišnice.

Bojište u Ukrajini - 6 Foto: Afp

Unatoč tome, ukrajinske snage uspijevaju održati svoje položaje na mjestima poput Pokrovska, kao i u Kupiansku i Vovčansku u Harkovskoj regiji - dva mjesta na frontu koja Rusija pokušava zauzeti već više od godinu dana, rekao je Jurij Fedorenko, zapovjednik brigade bespilotnih letjelica Ahil koja se bori u tom području.

Lee, koji redovito posjećuje frontu, rekao je da Rusija napreduje bržim tempom u 2025. nego prethodne godine, ali nije sigurno da će Moskva osvojiti preostalu trećinu Donjecke regije 2026. godine.

Bojište u Ukrajini - 5 Foto: Afp

"Gdje god Rusija napreduje, Ukrajina daje prioritet obrani i ona se može dugo držati, ali tada Rusija napreduje u drugim smjerovima", rekao je Lee, opisujući napredak Moskve kroz Donjeck istovremenim pritiskom u više smjerova.

Nužnost zapadne pomoći

Iz svog blatnjavog rova, "Kelt" je ismijao prijedlog smanjenja veličine ukrajinske vojske što je jedan od zahtjeva Rusije, rekavši da je to ravno olakšavanju neprijatelju da vas "ubije" kasnije, a ne sada.

No, održavanje vojske Ukrajine trenutne veličine od nešto više od milijun ljudi bilo bi gotovo nemoguće bez kontinuirane zapadne podrške. Od početka rata 2022. godine, Ukrajina je potrošila gotovo sve svoje porezne prihode na prehranu, odjeću, stanovanje i naoružavanje svoje vojske. Ostatak rashoda - za zdravstvenu skrb, socijalne programe, obrazovanje, mirovine i energiju - financiran je zapadnim potporama i zajmovima.

Bojište u Ukrajini - 1 Foto: Afp

Europska unija izdvojila je 50 milijardi dolara pomoći od 2024. do 2027. u sklopu Programa pomoći Ukrajini, ali Kijevu će trebati 83,4 milijarde dolara za vojsku i 52 milijarde dolara za ostatak državnih rashoda za 2026. i 2027., rekao je Glib Buriak, izvanredni profesor ekonomije na Ukrajinsko-američkom sveučilištu Concordia.

Buduće financije Ukrajine - uključujući i njezinu sposobnost održavanja vojske - ovise o tome što mirovni plan uključuje u vezi sa zamrznutom imovinom Rusije, rekao je Buriak, napominjući rizik od pada pomoći ako rat završi.

"Način na koji će se njima upravljati odredit će financijsku situaciju Ukrajine u nadolazećim godinama“, rekao je.