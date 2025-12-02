Trumpov izaslanik stiže Putinu, Europa u strahu od opasnog presedana

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner u utorak će se u Moskvi sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na razgovorima o kraju najkrvavijeg europskog sukoba od Drugog svjetskog rata, prenosi Reuters.

Trump od povratka u Bijelu kuću ponavlja da želi kraj rata u Ukrajini, no njegovi dosadašnji napori, uključujući sastanak s Putinom na Aljasci, dosad nisu urodili plodom.

Prošli tjedan procurio je američki nacrt mirovnog plana od 28 točaka za koji ukrajinski i europski dužnosnici smatraju da previše popušta Moskvi. Rusija traži odustajanje Ukrajine od članstva u NATO-u, zadržavanje ruske kontrole nad petinom ukrajinskog teritorija te ograničenja za ukrajinsku vojsku.

Europske države dale su svoj protuprijedlog za mir na razgovorima u Ženevi, a SAD i Ukrajina objavile da su stvorile ažuriran i prerađen mirovni okvir za kraj rata.

Glasnogovornik Kremlja rekao je novinarima da će se susret Witkoffa s Putinom dogoditi u drugoj polovici utorka. Odbio je govoriti o crvenim linijama Rusije, kazavši da "megafon diplomacija" ne pomaže procesu.

Vladimir Putin i Steve Witkoff Foto: Afp

Bijela kuća je objavila da se Witkoffu u ruskoj prijestolnici pridružuje Kushner, prenosi Reuters.

Putin ponavlja da je spreman na mirovne pregovore, no i da će Rusija nastaviti vojno napredovanje ako Ukrajina odbije sporazum. Rusija trenutačno okupira više od 19 posto ukrajinskog teritorija, jedan posto više nego prije dvije godine.

Prema ukrajinskim izvorima, Rusija je 2025. napredovala najbrže od 2022. godine. Ruski vojni zapovjednici u ponedjeljak su pak javili Putinu da su osvojeni strateški važni gradovi Pokrovsk i Vovčansk-.

U ponedjeljak šefica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas izrazila je bojazan da bi današnji sastanak američkog posebnog izaslanika Witkoffa s Putinom mogao dovesti do toga da sav pritisak padne na Ukrajinu, piše Guardian.

"Bojim se da će sav pritisak biti stavljen na žrtvu, da Ukrajina mora napraviti ustupke i preuzeti obveze“, rekla je Kallas.

Kallas je ovaj tjedan nazvala ključnim za daljnji tijek pregovora, upozorivši da bi dopuštanje Rusiji da silom mijenja granice postavilo opasan presedan za cijeli svijet.

Europski čelnici posebno su uznemireni nakon što je prošlog mjeseca procurio nacrt američkog mirovnog plana od 28 točaka, koji je uvelike išao na ruku Moskvi. On je uključiva oustupanje teritorija u istočnoj Ukrajini koje Rusija još ne kontrolira, ograničavanje ukrajinske vojske i odustajanje Kijeva od članstva u NATO-u. Iako je plan kasnije smanjen na 19 točaka i ublažen, zabrinutost i dalje ostaje.

"Ne smije biti diktiranog mira", rekao je njemački kancelar Friedrich Merz nakon razgovora sa Zelenskim u ponedjeljak, dodajući: "Nema odluke o Ukrajini i Europi bez Ukrajinaca i bez Europljana!".

"Samo Ukrajina može odlučivati o svojim teritorijima. Europljani moraju sjediti za stolom kako bi osigurali trajna sigurnosna jamstva", poručio je francuski predsjednik Emmanuel Macron.