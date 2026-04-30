Razvili moćno oružje koje uništava ruske "superprojektile": "Ovo nitko prije nije uspio..."

Ukrajinski sustav elektroničkog ratovanja mogao bi predstavljati ozbiljan zaokret u obrani od ruskih hipersoničnih projektila ako se potvrde tvrdnje o njegovoj učinkovitosti. Prema navodima ukrajinskih izvora, sustav nazvan Lima uspio je neutralizirati gotovo sve projektile tipa Kinžal lansirane u posljednjim mjesecima.

Zapovjednik jedinice protuzračne obrane "Night Watch", poznat pod nadimkom Alkhimyk (Alkemičar), tvrdi da je od 59 ispaljenih Kinžala čak 58 onesposobljeno prije nego što su pogodili cilj. Samo je jedan projektil, kaže, završio na predviđenoj lokaciji, dok su ostali preusmjereni ili srušeni bez eksplozije. Od toga čak 26 samo u prva tri mjeseca 2026. godine, piše Kyiv Independent.

Ukraine’s electronic warfare system “Lima” has reportedly neutralized 26 Russian Kinzhal missiles since early 2026 — 58 in total so far



In Q1 alone, it also countered 33 cruise missiles and 10,000+ drones, while disabling over 98% of guided aerial bombs within its coverage area

Ključ uspjeha leži u mreži od najmanje 32 stanice elektroničkog ratovanja Lima, raspoređene diljem Ukrajine. Te stanice ometaju i lažiraju satelitske signale na koje se oslanjaju ruski projektili, ali i provode sofisticirane kibernetičke napade na njihove navigacijske sustave. Prema tvrdnjama razvojnih inženjera, sustav može "zbuniti" prijemnike projektila tako da preuzimaju netočne podatke i gube vezu sa satelitima.

Posebno je značajno što se tvrdi da je Lima uspjela nadvladati napredne ruske CRPA antene, koje su dizajnirane upravo za otpornost na elektroničko ometanje. Riječ je o tehnologiji koja koristi više manjih antena kako bi prepoznala i filtrirala lažne signale, a dosad se smatrala iznimno otpornom na takve napade.

Sustav ima domet od oko 300 kilometara protiv Kinžala, a potvrdu učinkovitosti dao je i Maksym Skoretski, šef elektroničkog ratovanja ukrajinskih kopnenih snaga. "Ovaj sustav zaista nema premca. Nitko prije nije uspio suprimirati 16-kanalne i 32-kanalne CRP antene na ovakvim udaljenostima", istaknuo je Skoretski.

Ruski MiG-31 u letu s projektilom Kinžal Foto: Rusko ministarstvo obrane/TASS

Iako te tvrdnje zvuče ambiciozno, određeni pokazatelji idu im u prilog. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo zabilježilo je značajan pad broja uspješnih napada Kinžalima u posljednje vrijeme. Primjerice, tijekom jednog od nedavnih napada krajem ožujka samo je jedan projektil navodno prošao obranu.

Sustav Lima ima i ekonomsku prednost. Za razliku od zapadnih sustava poput Patriota, koji koriste skupe presretačke rakete, Lima se oslanja na elektroničko djelovanje, što znatno smanjuje troškove. Procjenjuje se da bi za pokrivanje cijele Ukrajine od zračnih prijetnji bilo potrebno oko milijardu dolara, dok bi obrana od balističkih projektila povećala taj iznos na 1,8 milijardi dolara – što odgovara cijeni svega dva sustava Patriot.

Osim protiv Kinžala, Lima se pokazala učinkovitom i protiv bespilotnih letjelica tipa Shahed, koje uspješno skreće s putanje. Ipak, izazov i dalje predstavljaju balistički projektili Iskander, iako ukrajinska strana tvrdi da je i njihova preciznost u posljednje vrijeme znatno smanjena.

Neovisna potvrda tih tvrdnji zasad izostaje, no ako se pokažu točnima, Lima bi mogla označiti novu fazu u razvoju elektroničkog ratovanja i obrane od hipersoničnog oružja.