Ukrajinci u potpunosti ovladali sustavom Patriot: Jedan presretač ruši jedan ruski balistički projektil

Jedan presretač umjesto njih nekoliko, nov je način na koji Ukrajina rješava problem ruskih balističkih projektila.

Zapovjednik ukrajinske protuzračne postrojbe, koja upravlja sustavom Patriot, opisao je odstupanje od standardne doktrine. "Pokušavamo koristiti što manje raketa. Čak i kada pravila uporabe zahtijevaju ispaljivanje dvije do četiri rakete na određene složene ciljeve, mi ih uništavamo jednom", rekao je taj zapovjednik u video snimci objavljenoj na društvenim mrežama, izvijestio je ukrajinski portal Militarny.

Takva praksa odstupa od NATO-ovih pravila protuzračnog djelovanja, koja obično zahtijevaju više presretača kako bi se povećala vjerojatnost uništenja cilja. No, ukrajinske postrojbe, oblikovane dugotrajnim borbenim djelovanjem, očito uspijevaju smanjiti broj ispaljenih presretača, bez gubitka njihove učinkovitosti.

Spomenuta video snimka prikazuje lanser opremljen raketama PAC-2 i PAC-3. Takva konfiguracija odražava promišljen pristup: posade biraju vrstu projektila prema obilježjima cilja, umjesto da se oslanjaju na ispaljivanje većeg broja raketa.

Stariji PAC-2 koristi blizinsko detoniranje, pri čemu eksplozija u blizini cilja uništava prijetnju fragmentima. PAC-3, nasuprot tome, primjenjuje izravan pogodak, fizički udarajući dolazeći projektil. Taj pristup zahtijeva veću preciznost, ali je učinkovitiji protiv brzih balističkih projektila.

Preciznost stečena kontinuiranim ratnim iskustvom

Smanjena potrošnja presretača ima izravne operativne posljedice. Ukrajinske zalihe raketa su ograničene, a opskrbu osiguravaju ponajprije Sjedinjene Američke Države, Njemačka i Nizozemska, uz proizvodne rokove koji se mjere u mjesecima. Svaka ušteđena raketa produljuje obrambene mogućnosti u budućim ruskim napadima.

Istodobno, Rusija nastavlja povećavati proizvodnju balističkih projektila. Portal Militarny navodi da je proizvodnja sustava Iskander porasla uz pomoć uvoza ključnih komponenti, uključujući opskrbu iz Kine. Time raste količina prijetnji s kojima se Ukrajina mora suočiti.

Kontinuirano djelovanje protiv stvarnih balističkih ciljeva omogućilo je ukrajinskim posadama stjecanje jedinstvenog iskustva. Njihove taktike odražavaju unaprijeđeno praćenje ciljeva, precizno određivanje trenutka djelovanja i disciplinu upravljanja paljbom.

Ta prilagodba utječe i na šire planiranje protuzračne obrane, pokazujući da obuka, analiza podataka i ponavljanje mogu bitno promijeniti očekivanu potrošnju presretača. Takva učinkovitost može preoblikovati procjene potrebnih zaliha u dugotrajnim sukobima, u kojima održivost postaje jednako važna kao i sama sposobnost presretanja.