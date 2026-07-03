Ukrajina želi ratne humanoidne robote na prvoj crti bojišta

Ukrajina proširuje svoje ambicije u razvoju vojnih tehnologija izvan područja bespilotnih letjelica i kopnenih dronova, pripremom natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenog razvoju humanoidnih robota za ukrajinske oružane snage. Prema pisanju ukrajinskog portala Militarnyi, čelnik ukrajinskog tehnološkog obrambenog klastera Brave1 Andrij Hricenjuk predstavio je novu inicijativu tijekom događaja Brave1 Advantage. Taj državno poduprt tehnološki obrambeni klaster želi potaknuti razvoj humanoidnih robotskih sustava koji bi mogli preuzeti neke od najopasnijih zadaća na bojištu.

Od osnutka 2023. godine Brave1 podupire razvoj bespilotnih letjelica, kopnenih robota, umjetne inteligencije, sustava za elektroničko ratovanje i drugih obrambenih tehnologija te istodobno jača suradnju između vojnika i proizvođača.

Zašto Ukrajina vidi potencijal?

Za razliku od kopnenih robota na kotačima ili gusjenicama, humanoidni roboti mogli bi se, barem u teoriji, kretati kroz rovove, zgrade, stubišta, vrata, podrume i vozila, jer su takvi prostori prilagođeni ljudima. Takvi bi roboti mogli prenositi streljivo i opremu, pregledavati opasna područja, rukovati alatima, prevoziti manje terete ili raditi u onečišćenim i izloženim područjima, čime bi se smanjio rizik za vojnike koji djeluju uz prvu crtu bojišta.

Hricenjuk je rekao da će ukrajinski razvojni timovi u početku raditi na jednostavnijim platformama prije nego što uvedu sve naprednije mogućnosti. To odražava tehničku stvarnost da je humanoidna robotika i dalje znatno složenija od uobičajenih besposadnih kopnenih vozila. Održavanje ravnoteže, hodanje, ponovno uspravljanje nakon pada, rukovanje predmetima i kretanje kroz zakrčen teren zahtijevaju vrlo napredna inženjerska rješenja.

Velike tehničke prepreke

Današnji humanoidni roboti i dalje su teški, skupi, troše mnogo energije te su osjetljivi na blato, vodu, prašinu, udarce i grubo rukovanje. Mogu izgubiti ravnotežu, oštetiti zglobove, brzo isprazniti baterije i imati poteškoća pri kretanju preko ruševina ili oštećenog tla. Tipičnom humanoidnom robotu može biti potrebno približno 20 elektromotora samo za kretanje i održavanje uspravnog položaja, a kvar samo jednog ključnog aktuatora može onesposobiti cijeli sustav.

Militarnyi je izvijestio da je Ukrajina ranije primila humanoidne robote Phantom MK-1 američkog startupa Foundation radi evaluacije. Ranije ove godine portal Business Insider izvijestio je da je Foundation poslao dva robota Phantom na nepoznatu lokaciju u Ukrajini, radi zatvorene logističke demonstracije koja je uključivala preuzimanje zaliha. Vodstvo navedene američke tvrtke opisalo je ispitivanje kao pripremu za buduću vojnu primjenu, uz napomenu da humanoidni roboti još nisu spremni za borbena djelovanja na prvoj crti.

Stvarnost bojišta

Humanoidni roboti suočavaju se s dodatnim operativnim izazovima na bojištu, uključujući ometanje komunikacija, nestabilan teren i pouzdanost u borbenim uvjetima, no ukrajinsko iskustvo u prilagodbi eksperimentalnih besposadnih sustava upućuje na to da Kijev smatra kako se njihovo rano ispitivanje isplati unatoč tim preprekama.