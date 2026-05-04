Ukrajina vježba svoje pilote dronova na popularnoj računalnoj igri: "Ima li ovdje obožavatelja GTA?"

Ministarstvo obrane Ukrajine nedavno je ukrajinskoj javnosti uputilo izravno pitanje: "Ima li ovdje obožavatelja GTA?" (popularna franšiza računalne igre). Taj upit popratila je snimka u kojoj pilot koristi upravljač bespilotne letjelice unutar videoigre Grand Theft Auto 5, kako bi usmjerio bombu u virtualni promet.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 1, 2026

"Napominje se da ovo nije zamjena za pravu obuku, već izvrstan način opuštanja", navodi Ministarstvo obrane Ukrajine, naglašavajući kako takva praksa ipak služi razvoju vještina s ozbiljnom vojnom primjenom.

Osim opuštanja, voditelji ukrajinskih škola za bespilotne letjelice rekli su za Business Insider kako su polaznici s godinama iskustva u igranju videoigara "najbolji i najpametniji", jer se njihova koordinacija ruku i očiju savršeno podudara s korištenjem naočala i upravljača koji se koriste u stvarnim borbama.

Ta digitalna vještina iskorištava se unutar posebne postrojbe za bespilotne letjelice, Tajfun, specijalizirane postrojbe Oružanih snaga Ukrajine. Unutar te postrojbe operateri koriste svoje iskustvo u računalnim igrama i spretnost u radu s upravljačem i naočalama za izviđanje neprijateljskih položaja. Igranje im je dalo bolje vještine donošenja odluka i brze reflekse.

Čak i komercijalni softver poput računalne igre "Smrt odozgo" (engl. Death From Above), objavljene 2024. godine, sada omogućuje igračima simuliranje misija kakve provode upravo ukrajinski piloti bespilotnih letjelica.

Iako su vještine igranja računalnih igara korisne, operateri trebaju i inženjerska znanja za popravke i tehničko upravljanje letjelicama na terenu. Ukrajinske vlasti upozoravaju da u stvarnom ratovanju dronovima ne postoji mogućnost kretanja iznova za operatera kojeg pronađe i pogodi neprijateljski dron.