Muškarac star 29 godina uhićen je pod sumnjom da je izazvao požar u Pacific Palisadesu u Los Angelesu, u kojem je u siječnju poginulo 12 ljudi, a više od 6000 domova potpuno je uništeno.

Prema navodima Ministarstva pravosuđa, među dokazima prikupljenima s digitalnih uređaja Jonathana Rinderknechta pronađena je i slika koju je sam generirao pomoću ChatGPT-a, a koja prikazuje grad u plamenu.

Uhićen 29-godišnji muškarac zbog sumnje u požar u LA-u - 3 Foto: AFP

Požar, koji je izbio 7. siječnja u blizini planinarske staze s pogledom na bogatu obalnu četvrt, bio je najrazorniji u povijesti Los Angelesa. Iste je noći u području Los Angelesa izbio i Eaton Fire, u kojem je poginulo još 19 ljudi, a uništeno je 9400 objekata. Uzrok tog požara i dalje nije poznat.

Požar u Pacific Palisadesu zahvatio je više od 23.000 hektara i prouzročio štetu procijenjenu na oko 150 milijardi dolara.

Uništavajući cijele četvrti, vatra je bjesnila više od tri tjedna, poharavši i dijelove Topange i Malibua. Među tisućama uništenih građevina bili su i domovi brojnih slavnih osoba, među kojima Mela Gibsona, Paris Hilton i Jeffa Bridgesa.

Rinderknecht je uhićen u utorak na Floridi, a protiv njega je podignuta optužnica zbog uništenja imovine izazvanog požarom, potvrdio je na konferenciji za novinare u Los Angelesu vršitelj dužnosti američkog državnog odvjetnika Bill Essayli.

"Nadamo se da će ovo uhićenje donijeti barem djelić pravde svima koji su pogođeni ovom tragedijom", izjavio je Essayli.

Vlasti su pritom naglasile da bi protiv Rinderknechta mogle uslijediti dodatne optužbe, uključujući i optužbu za ubojstvo, piše BBC.

Prema riječima istražitelja, početni požar, koji je Rinderknecht zapalio na sam dan Nove godine, nazvan je Lachman Fire. Iako su ga vatrogasci brzo stavili pod kontrolu, nastavio je tinjati ispod zemlje u korijenju guste vegetacije te se ponovno rasplamsao kad je područje zahvatio snažan vjetar.

Podaci s njegovog telefona pomogli su istražiteljima da utvrde njegovu lokaciju u vrijeme izbijanja požara 1. siječnja. Kada su ga suočili s dokazima, navodno je lagao. Na mobitelu su pronađeni videozapisi koje je snimao dok su vatrogasci pokušavali ugasiti plamen. Otkriveno je i da je odmah nakon ponoći na Novu godinu više puta pokušao nazvati 911, ali bezuspješno zbog lošeg signala.

Među dokazima je i snimka zaslona koja pokazuje pokušaj poziva hitnim službama. Zanimljivo je da je Rinderknecht pitao ChatGPT: "Jeste li vi krivi ako je požar izbio zbog vaših cigareta?".

Istražitelji vjeruju da je time želio "sačuvati dokaze o sebi kako pokušava pomoći" i stvoriti "dokaze o nevinijem objašnjenju uzroka požara".

Tijekom ispitivanja osumnjičenika 24. siječnja, istražitelji su primijetili da bi mu karotidna arterija na vratu počela pulsirati svaki put kad bi ga pitali tko je podmetnuo požar.

U srpnju 2024., pet mjeseci prije požara, Rinderknecht je od ChatGPT-ja zatražio da stvori "distopijsku sliku" goruće šume i ljudi koji bježe.

Njegov upit alatu umjetne inteligencije glasio je: "U sredini slike, stotine tisuća ljudi u siromaštvu pokušavaju proći pored divovskih vrata s velikim znakom dolara na njima. S druge strane vrata i cijelog zida nalazi se konglomerat najbogatijih ljudi. Oni se opuštaju, gledaju kako svijet gori i gledaju ljude kako se bore. Smiju se, uživaju i plešu."

Mjesec dana prije požara, navodno je u ChatGPT unio i tekst:

"Doslovno sam spalio Bibliju. Osjećaj je bio nevjerojatan. Osjećao sam se tako oslobođeno."

