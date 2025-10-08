Obavijesti Foto Video Pretražite
Ovo je piroman koji je izazvao neviđeni požar u Los Angelesu: Poginulo 12 ljudi, gorjele vile bogatih i slavnih

08. listopada 2025.
Uhićen 29-godišnji muškarac zbog sumnje u požar u LA-u - 2
Uhićen 29-godišnji muškarac zbog sumnje u požar u LA-u - 2 Foto: AFP
U siječnju je izgorjelo više od 6000 domova, poginulo je 12 ljudi, a šteta je procijenjena na 150 milijardi dolara.
Ovo je piroman koji je izazvao neviđeni požar u Los Angelesu: Poginulo 12 ljudi, gorjele vile bogatih i slavnih
