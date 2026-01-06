VIDEO Rusi pretrpjeli velike gubitke u novom napadu: Najmanje 40 vojnika poginulo

Ukrajinski 7. korpus, brzo‑reagirajućih snaga objavio je da je spriječio novi pokušaj ruske ofenzive u pravcu Kupjanska u Harkivskoj oblasti, u kojem su ruske snage pokušale koristiti plinovod Soyuz kao skrivenu rutu za napad, piše Kyiv Independent.

Prema priopćenju 7. korpusa, ruske snage su pokušale iskoristiti plinovod kako bi se prikriveno približile linijama obrane i koncentrirale svoje snage.

Ukrajinski 7. korpus navodi da je u borbi eliminirao najmanje 40 od oko 50 ruskih vojnika koji su sudjelovali u pokušaju napada

Incident se dogodio sjeverno od sela Novoplatonivka, a operacija nije postigla ciljeve ruske strane.

Russians again tried to attack through gas pipeline.



Russian forces attempted to advance in the Kharkiv region using the Soyuz gas pipeline as a concealed infiltration route. On the Kupiansk axis, north of Novoplatonivka toward Nova Kruhlakivka and Zahryzove, about 50 Russian… pic.twitter.com/13ava5vIED — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 5, 2026

Korištenje podzemnih prolaza stara je ratna taktika kojom se vojske skrivaju kako bi zaobišle obranu i kretale neopaženo. Rusija je ranije koristila neaktivne plinovode kako bi izbjegla detekciju dronovima.

Nezavisni medij Astra u srpnju 2025. godine objavio je snimku koja prikazuje kaos unutar cijevi u ruskoj Kurskoj oblasti. Igor Garus iz Sankt Peterburga tvrdi da su se tada “deseci vojnika ugušili, počinili samoubojstvo ili umrli u panici i deliriju”.

"Ljudi su ondje gubili razum. Jedan se upucao, jedan je uperio strojnicu u sebe, a drugi si je razbio glavu", rekao je Garus na snimci.

Ovaj događaj dio je šireg konteksta ruskih pokušaja da probiju obranu Ukrajine i ponovno osvoje izgubljene teritorije, što dodatno ilustrira napetost i intenzitet sukoba na istoku zemlje.