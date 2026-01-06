Roditelji, oprez! Povlači se omiljena vrsta hrane za bebe, nije sigurna za jelo

Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda iz kategorije dječje hrane.

Iz prodaje se povlače proizvodi Nestle BEBA pre, BEBA expert, BEBA comfort, BEBA supreme.

Proizvodi su povučeni jer nisu u u skladu s Uredbom (EU) 2023/915 o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani.

Povučeni proizvodi Foto: Državni inspektorat

Podaci o proizvodu:

Period prodaje: 23.05.2025. – danas

Dobavljač: Nestle Adriatic d.o.o, Avenija V. Holjevca 40, 10010 Zagreb, Hrvatska

Distribuira na tržištu RH: Müller trgovina Zagreb d.o.o.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima.

Podaci o povučenom proizvodu Foto: Državni inspektorat