Roditelji, oprez! Povlači se omiljena vrsta hrane za bebe, nije sigurna za jelo

Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda iz kategorije dječje hrane. Iz prodaje se povlače proizvodi Nestle BEBA pre, BEBA expert, BEBA comfort, BEBA supreme. Proizvodi su povučeni jer nisu u u skladu s Uredbom (EU) 2023\/915 o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani. Podaci o proizvodu: Period prodaje: 23.05.2025. danas Dobavljač: Nestle Adriatic d.o.o, Avenija V. Holjevca 40, 10010 Zagreb, Hrvatska Distribuira na tržištu RH: Müller trgovina Zagreb d.o.o. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima.