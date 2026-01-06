Katastrofa u susjedstvu: Hercegovini prijete nove razorne poplave

Na području Hercegovine u posljednja 24 sata poplavljene su obiteljske kuće i naselja, izlile su se rijeke i aktivirala su se klizišta pa prognoze novih još oblinijih padalina izazivaju zabrinutost građana i vlasti.

Stožer Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije sa sjedištem u Mostaru upozorio je na opasnosti koje bi mogle donijeti obilne oborine koje se očekuju u sljedeća dva dana.

Prema meteorološkim prognozama, lokalno se očekuje i više od 200 litara kiše po četvornom metru, što može izazvati bujične poplave, izlijevanje rijeka iz korita i nova klizišta. Takva količina padalina zabilježena je ujesen 2024. godine kada su posljedice u BiH bile tragične s 27 poginulih osoba.

Civilna zaštita upozorava da intenzivne oborine mogu dovesti do ugrožavanja života i zdravlja stanovništva, ozbiljnih prometnih poteškoća, prekida u opskrbi električnom energijom i otežanog pristupa pojedinim naseljima. Nadležnim službama i javnim poduzećima preporučeno je stanje povećane pripravnosti, provođenje preventivnih mjera te osiguranje spremnosti ljudstva i mehanizacije za moguće hitne intervencije.

Agencija za vodno područje Jadranskog mora izvijestila je da se bilježi rast vodostaja svih rijeka, a redovna obrana od poplava proglašena je na rijekama Neretvi, Trebižatu, Buni i Radobolji. Zabilježena su i lokalna izlijevanja vodotoka, kao i pojave bujičnih i urbanih poplava. Nekoliko je naselja i obiteljskih kuća poplavljeno.

Vatrogasne postrojbe intervenirale su zbog izlijevanja podzemnih i oborinskih voda u više mostarskih naselja, dok je u naselju Cim zabilježeno novo klizište zbog kojeg je osam kuća ostalo odsječeno. Poplavljeno je i naselje Malo Polje.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH priopćilo je da će Izbjegličko-prihvatni centar Salakovac u Mostaru omogućiti privremeni smještaj građana čiji su domovi ugroženi uslijed obilnih padalina.