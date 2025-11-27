VELIKA FOTOGALERIJA Apokaliptični prizori! Neboderi još u plamenu, dim se širi gradom, najmanje 55 mrtvih

U ogromnom požaru koji i dalje gori u hongkonškom stambenom kompleksu poginulo je najmanje 55 osoba, gotovo 300 se vode kao nestale, a uzrok je možda "krajnji nemar" građevinske tvrtke koja je koristila nesigurne materijale, rekla je policija u četvrtak.

Više od 24 sata otkako je požar izbio, vatrogascima je još uvijek teško doprijeti do stanovnika koji su možda zarobljeni na gornjim katovima stambenog kompleksa Wang Fuk Court zbog intenzivne vrućine i gustog dima.

Gusto naseljen kompleks u sjevernom okrugu Tai Po ima 2000 stanova raspoređenih u osam blokova s preko 4600 ljudi u gradu koji se suočava s kroničnim nedostatkom priuštivog stanovanja.

Videosnimka s mjesta događaja prikazuje plamen na najmanje dva nebodera od 32 kata prekrivena zelenim zaštitnim mrežama i skelama od bambusa.

Vlasti su rekle da su požar dovele pod kontrolu u četiri od sedam blokova, a da se vatrogasne operacije nastavljaju u trima. Skele od bambusa su temelj tradicionalne kineske arhitekture, ali ih je vlada u Hong Kongu od ožujka počela postupno uklanjati zbog sigurnosnih razloga.

Trojica uhićenih

Policijski službenici su pretražili zgradu tvrtke zadužene za održavanje kompleksa u četvrtak prijepodne te zaplijenili dokumente koji spominju Wang Fuk Court, objavili su lokalni mediji. Tvrtka nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.

"Imamo razloga vjerovati da je odgovorna tvrtka bila krajnje nemarna, što je dovelo do ove nesreće i prouzročilo nekontrolirano širenje požara, što pak je rezultiralo brojnim žrtvama", rekla je Eileen Chung, inspektorica hongkonške policije.

Trojica muškaraca iz građevinske tvrtke, od kojih dvojica direktora i jedan inženjerski konzultant, uhićeni su zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja, dodala je.

Među 55 poginulih je i jedan vatrogasac, a deseci su prevezeni u bolnicu u kritičnom stanju, rekle su hongkonške vlasti u četvrtak poslijepodne. S oko 279 ljudi i dalje nije moguće stupiti u kontakt.

Chung je kazala da je 900 stanovnika raspoređeno u osam skloništa.

Indonezijsko ministarstvo vanjskih poslova je u četvrtak reklo da je dvoje indonezijskih migrantskih djelatnika "u domaćem sektoru" preminulo u požaru, a da je drugo dvoje ozlijeđeno.

Riječ je o najvišem broju smrtno stradalih u požaru u Hong Kongu od 1948., kada je u požaru u skladištu poginulo 176 osoba.

"Prioritet je ugasiti požar i spasiti zarobljene stanovnike", rekao je hongkonški čelnik John Lee.

Hongkonški ured za suzbijanje korupcije je rekao da je započeo istragu zbog sumnje na korupciju vezanu za obnovu zgrada.

Lee je novinarima kazao: "Drugi prioritet je pomoći ozlijeđenima. Treći je pružiti podršku i oporaviti se. Zatim ćemo započeti detaljnu istragu."

Xi pozvao na 'sveopće napore' radi gašenja požara

Mnogi stanovnici su na društvenim mrežama kritizirali nemar i rezanje troškova koje smatraju uzrokom požara. Jedan video prikazuje nekoliko građevinskih radnika kako puše na skeli od bambusa oko jednog od blokova tijekom renovacije.

Kineski predsjednik Xi Jinping je pozvao na "sveopće napore" kako bi se požar ugasio i minimizirale žrtve i gubici, prenijela je državna kineska televizija CCTV.

Ministarstvo prometa Hong Konga je reklo da će brojne ceste ostati zatvorene u području oko kompleksa u četvrtak prijepodne te da je 39 autobusnih linija preusmjereno, pri čemu su zatvorene i obližnje škole.

Izuzetno visoke cijene nekretnina u Hong Kongu su duže vrijeme uzrok društvenog nezadovoljstva u gradu, a tragedija u kompleksu Wang Fuk Court bi mogla dodatno pojačati prijezir prema vlastima uoči lokalnih izbora početkom prosinca.

Wang Fuk Court je jedan od mnogih stambenih kompleksa u Hong Kongu, jednom od najgušće naseljenih područja svijeta. Tai Po, blizu granice s Kinom, etabliran je i razvijen prigradski okrug s oko 300.000 stanovnika.

U kompleksu ljudi žive od 1983., a dio je vladinog programa za subvencionirano stanovanje, prema internetskim stranicama agencije za nekretnine. Prema objavama na društvenim mrežama, godinu dana traje obnova u vrijednosti od 330 milijuna hongkonških dolara (oko 36 milijuna eura), pri čemu svaka stambena jedinica plaća između 17.745 i 19.963 eura.

